مع اقتراب الذكرى الثالثة للحادث الإرهابي، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو مصوّر جديدة لتفجير مسجد “الصادق الأمين” في حي الصوابر بالكويت، الذي وقع في26 يونيو/حزيران 2015، وأودى بحياة 26 شخصا.

ووفقا للفيديو الملتقط من كاميرات مراقبة وُضعت حول موقع التفجير (داخل وخارج الجامع)، ظهر رجلاً يرتدي ثوباً أبيض ويسير بشكل طبيعي بجوار المسجد المستهدف، قبل أن يفجر نفسه داخله.

فيديو / لقطات تُبث لأول مرة عن تفجير مسجد الإمام الصادق في العاصمة #الكويت pic.twitter.com/Am7DQiQWuO — المجلس (@Almajlliss) May 23, 2018

والرجل الذي يحمل الجنسية السعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخراً، فجّر نفسه في المسجد الذي كان يعج بمئات المصلين من حي الصوابر، ذي الأغلبية الشيعية.

وأعلن بيان منسوب لتنظيم “الدولة” (داعش)، وقتذاك، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير”تويتر”، مسؤوليته عن هذا التفجير.

وبعد التفجير بأسبوع واحد، أعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، ضبط عناصر “الخلية الإرهابية”، التي تقف وراء الاعتداء على مسجد “الإمام الصادق”.

ووجهت النيابة العامة في الكويت، في 14 يوليو 2015، الاتهام رسمياً لـ29 شخصاً في حادث التفجير الإرهابي، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان بين المتهمين 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصاً من “البدون”، إضافة إلى متهم “متوارٍ عن الأنظار”، لم تعرف جنسيته بعد.

وظلت محكمة الجنايات الكويتية تؤجل محاكمة المتهمين؛ للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، قبل أن تحكم بإعدام 7 أشخاص، وسجن 15 من المتورطين.