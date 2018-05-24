أكد الناشط العماني الشهير سيف النوفلي بأن السلطان قابوس بن سعيد أصدر توجيهاته بضم محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين إلى خطط الإجلاء لموجهة إعصار “ميكونو”.

وقال “النوفلي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عاجل السلطان قابوس يأمر بضم سقطرى و المهرة ضمن خطط الأجلاء لمواجهة اعصار ميكونو سلام الله على #سلطنة_عُمان وشعبها وقابوسها”.

#اعصار_ميكونو #جزيرة_سقطرى

عاجل

السلطان قابوس يأمر بضم سقطرى و المهرة ضمن خطط الأجلاء لمواجهة اعصار ميكونو

سلام الله على #سلطنة_عُمان وشعبها وقابوسها. pic.twitter.com/kGKXajIfxT — سيف النوفلي (@saifalnofli2) May 24, 2018

وتزامنا مع اعلان الناشط سيف النوفلي خرجت حسابات يمنية نفت صحة تلك الانباء وقالت إن ما يجري تداولته مجرد اشاعة..

لا صحة لما يتداول في برامج التواصل حول ضم سقطرى والمهرة لخطط الإجلاء بالسلطنة، نسأل الله تعالى أن يحفظ عمان واليمن وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه. #ميكونو .. #بحر_العرب pic.twitter.com/3WhwPgEIBw — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@OMAN_NT) May 24, 2018

وكان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كافين، قد أعلن غرق سفينة وفقدان 19 شخصاً جراء إعصار “مكونو” الذي ضرب أرخبيل سقطرى (جنوب).

وأوضح كافين في حديث لوكالة الأناضول، أن العاصفة المدارية “مكونو” تسبّبت بغرق سفينة محمّلة بالمواد الغذائية شرقي عاصمة سقطرى “حديبو”.

وأضاف: “أدّى ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار الغزيرة إلى غرق 7 سفن من بينها 4 تستخدم لأغراض الصيد”.

وأشار إلى أنه تم إجلاء أكثر من 30 أسرة من الأماكن القريبة من الشاطئ، أو تلك الواقعة على مجرى السيول إلى أماكن أكثر أماناً في مدينتي حديبو وقلنسية.

وبيّن أن عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الأسر المتضرّرة والتي هُدمت منازلها ما زالت مستمرة.

من جهتها دعت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، الخميس، الجميع بالدولة الخليجية إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار “مكونو”، المتوقّع أن تتأثر به محافظتا ظفار والوسطى.

جاء هذا في بيان نشرته الوكالة العمانية الرسمية للأنباء غداة إجلاء سلاح الجو العماني المواطنين والمقيمين من جزر الحلانيات (بمحافظة ظفار) إلى مناطق آمنة؛ تفادياً للتأثيرات المحتملة جراء العاصفة.

وأفاد البيان بأن أحدث خرائط الطقس ونماذج التنبّؤات العددية، في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى “احتمال تعمُّق الإعصار المداري إلى الدرجة الثانية، خلال الساعات الـ 24 القادمة”.

وتوقَّع “هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحوبة برياح شديدة السرعة مع اقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى، يوم غدٍ الجمعة والسبت”.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن “يكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى، يتراوح أقصى ارتفاع له من 5 إلى 8 أمتار”.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع بضرورة الحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وبعد ساعات، أعلنت سلطنة عمان إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران بدءاً من الساعة 12 عند منتصف الليل؛ بناء على قرار الهيئة العامة للطيران المدني العماني.

ووفقاً لبيان صدر عن هيئة الطيران المدني العمانية، فإن فترة الإغلاق ستستمرّ لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، بحسب تطوّرات الأجواء التي قد تنجم عن الإعصار المداري.