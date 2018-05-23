يبدو أن لعنة “عيال زايد” قد حلت على جنة اليمن ـ جزيرة سقطرى ـ ويتوقع أن يصل إليها إعصار خلال ساعات، بحسب رمزي محروس، محافظ “سقطرى”، الذي صرح اليوم الأربعاء، بإنهم يتابعون تحركات الإعصار “ماكانو” المتوقع وصوله للجزيرة خلال ساعات، وأن فرق الإنقاذ المحلية تستعد لمواجهة الأخطار المحتملة بما لديها من إمكانات.

وأضاف “محروس”، أن المنخفض الجوي بدأ بالفعل منذ الثلاثاء ومستمر حتى الآن، وبكميات مياة كثيفة ورياح في المناطق الجنوبية.

وأوضح في تصريحاته لـ”سبوتنيك”، أن الإعصار لم يبدأ بعد، ووفقا لتنبؤات الأرصاد من المتوقع وصول “ماكانو” إلى الجزيرة، خلال الـ12 ساعة القادمة، ويمكن أن تتغير الأمور وينتقل إلى مكان آخر وفقا لحركة الرياح.

ويعتقد محافظ سقطرى أن يضرب الإعصار مناطق شمال شرق سقطرى والمناطق الساحلية، أما المنخفض المداري الموجود بالفعل الآن، فهو يضرب معظم المحافظات الساحلية، أما الإعصار”ماكانو” فمن المتوقع أن يضرب مناطق شمال شرق سقطرى.

وأكد المحافظ على أن فرق الإنقاذ والإمكانات المحلية للمحافظة في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي آثار تترتب على الإعصار، ونتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة تعذر وصول أي مساعدات سواء من التحالف أو من جهات أخرى.

ومضى بقوله:”سوف نبذل كل ما في وسعنا بالإمكانات المحلية، كما قمنا بإجلاء بعض العوائل من المناطق المتوقع وصول الإعصار لها بعد تجهيز مناطق الإيواء لهم في المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، التي هى تحت الإنشاء”.

ولفت محافظ سقطرى، إلى أن الجزيرة تعرضت لإعصارين في عام 2015، وأن إعصار “ماكانو” هو الثالث، ولا يمكن عمل مقارنات بين الأعاصير السابقة والإعصار الحالي لأن “ماكانو” لم يبدأ حتى الآن.