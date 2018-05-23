فتح عمرو خالد النار على نفسه، عندما شارك في إعلان “دجاج”، أثار سخرية العديد من المتابعين، ليس فقط في مصر، ولكن في الشرق الأوسط بأكمله.

متابعو “تويتر” قارنوا بين مشهدين كان بطلهما من وصفوه بـ”الداعية الملاكي”، إذ تداولوا مقطع فيديو له يعود إلى بداية حياته الدعوية.

في الفيديو “القديم”، ظهر “خالد” في محاضرة أو ندوة دينية عن المسجد الأقصى وهو يقدم الداعية الإسلامي وجدي غنيم، مطالبًا الجميع بالاهتمام والتدوين ماذا فعلوا للمسجد الأقصى.

وفي الأخير، ظهر عمرو خالد في إعلان للدواجن، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث قال فيه: “لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج”.

وأضاف: “هذا سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى”، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالًا للدين في مسائل تجارية وترويجية تافهة.

عمرو خالد يروّج لشركة دواجن، يقول: "دجاج الوطنية" يُعينك على الصلاة والقيام ويقرّبك من الله !!

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تجارة وقحة بالدين ! pic.twitter.com/h3GIHkXINQ — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) May 19, 2018

وتفاعل الإعلامي فيصل القاسم مع الفيديو القديم قائلًا: “الداعية عمرو خالد أيام زمان… عندما كان كان مع الشبخ وجدي غنيم يدافع عن القدس وقبل أن ينتقل إلى الدعايات التجارية كالترويج للدجاج والعطور”.

الداعية عمرو خالد أيام زمان… عندما كان كان مع الشبخ وجدي غنيم يدافع عن القدس وقبل ان ينتقل إلى الدعايات التجارية كالترويج للدجاج والعطور pic.twitter.com/gE2yubEx9T — فيصل القاسم (@kasimf) May 23, 2018

وقد تفاعل نشطاء بالسخرية الحادة على إعلان الدجاج، إذ نشر متابع مقطع فيديو لعمرو خالد يسوق لعطور عبد الصمد القرشي ويربطها بقيم الإسلام.

بعد فضيحة إعلان دجاج الوطنيه ..

الدجال عمرو خالد يسوق لعطورات عبد الصمد القرشي بربطها بقيم الاسلام ! pic.twitter.com/DY5PH77dzN — تأبط شـراً (@tabbta30) May 19, 2018

وقد أجبرت الانتقادات الواسعة علي منصات التواصل الداعية عمرو خالد على الاعتذار عن إعلانه الأخير والمثير للجدل، قائلًا إنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج إنما “خانه التعبير”.