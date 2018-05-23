واصل إمام الحرم المكي السابق وإمام مسجد المحيسن حاليا الداعية السعودي عادل الكلباني سقوطه على غرار من سبقوه في هذا المضمار من أمثال محمد العريفي وعائض القرني وعمرو خالد بالإعلان عن منتج لشركة مياه يسمى “veen” باعتبارها من أطيب الصدقات.

وقال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها إعلان للمياه:” شكرا مياه veen”.

شكرا مياه veen pic.twitter.com/sEJG0f5p7N — عادل الكلباني (@abuabdelelah) May 22, 2018

دعاية “الكلباني” أثارت سخرية العديد من المغردين خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الداعية المصري عمرو خالد والتي زعم فيه بأن تناول دجاج الوطنية يساعد في الرقي الروحي خلال صلاة التراويح.

هل مياه veen تساعد على الخشوع — الجوهرة (@jowoo77) May 22, 2018

نفس اللي يعلن عن الأرز ودجاج الوطنية — بدر 🇸🇦 (@badrgroup15) May 22, 2018

مشاء الله عمرو خالد اتجه لدجاج الوطنية وشيخنا عادل الكلباني مياه (فين) الله يرزقنا — 💚ابومحمد الفقيهي (@FaqeheA) May 22, 2018

حتى انت !!!

اللي فهمته ان ماء veen اجرها اكبر 😤 لاتدخل الدين في تجارتك …الله يجزاك بالخير — Dr. Ahmed Alsehli (@AlsehliDr) May 22, 2018

بعد حتى انت… ما بقى إلا تقول انها مياه الكوثر — Dehreez (@dehreez1) May 22, 2018

كثيرون يستخدمون الاسلام .. وقليلون يخدمونه — محمد بن عباد (@ZEB9TXYbLeKYTWe) May 22, 2018

هذي تصعد بالروح للسماء يا شيخنا ؟ — الوليد (@fw_fq) May 22, 2018

😆 ما ادري ليه تذكرت دجاج الوطنية — سلطان (@S_M_Falcon) May 22, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد وهو يستغل برنامجه الديني للترويج لشركة سعودية مصرية خاصة بالدجاج.

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمر خالد وهو يحاول الترويج للدجاج قائلا:”لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح”.

وأضاف قائلا:” عشان هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى”.