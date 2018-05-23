واصل إمام الحرم المكي السابق وإمام مسجد المحيسن حاليا الداعية السعودي سقوطه على غرار من سبقوه في هذا المضمار من أمثال وعائض القرني وعمرو خالد بالإعلان عن منتج لشركة مياه يسمى “veen” باعتبارها من أطيب الصدقات.

 

وقال “الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها إعلان للمياه:” شكرا مياه veen”.

دعاية “الكلباني” أثارت سخرية العديد من المغردين خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الداعية المصري والتي زعم فيه بأن تناول يساعد في الرقي الروحي خلال صلاة .

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد وهو يستغل برنامجه الديني للترويج لشركة سعودية مصرية خاصة بالدجاج.

 

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمر خالد وهو يحاول الترويج للدجاج قائلا:”لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح”.

 

وأضاف قائلا:” عشان هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى”.