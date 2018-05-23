أعلنت اللجنة العليا اليمنية للإغاثة، محافظة ، “محافظة منكوبة”؛ بسبب ”، مناشدةً المنظمات الدولية تقديم الاغاثات العاجلة.

 

وأشارَ حساب “سقطرى اليوم” المعني بنشر أخبار أرخبيل سقطرى، إلى ارتفاع عدد الأسر التي تم اجلاؤها بفعل الإعصار، الى اكثر من 200 أسرة،.

 

وقال إنّ عدد المفقودين في الأرخبيل ارتفع إلى 19 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف مركبات نتيجة السيول.

وأوضح أن  ميكونو الذي ضرب “سقطرى”، تسبب بغرق سفينة شحن تجارية سعة “500 طن”، قبالة سواحل سقطرى بالقرب من مدينة حديبو شرقاً ، حيث نجا 4 من طاقمها وفُقِدَ 4 آخرون .

وأظهرت مشاهدُ مصوّرة ارتفاع الأمواج البحرية بشكلٍ مخيف؛ جرّاء الإعصار.

وأكد حساب “سقطرى اليوم”، أنّ “المندوب الاماراتي في سقطرى ومندوب مؤسسة خليفة بو مبارك يمتنع عن التجاوب مع السلطات المحلية في التدخل للانقاذ والمساعدة في مواجهة عاصفة ميكونو”.

جاء ذلك في وقتٍ أعلنَ فيه محافظ سقطرى “رمزي محروس”، ان الإمكانيات المتاحة في الأرخبيل غير قادرة على مواجهة آثار عاصفة ميكونو.

 

وناشد دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الانقاذ والايواء والمساندة.

وبلّغ السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى “محمد عبد الله بن طعري”، بفقدان أربعة من ذويه بينهم شقيقه غرقاً.

 

وأوضح محافظ سقطرى للرئيس عبدربه منصور هادي، اثناء اتصال بينهما ان أعمال الإجلاء وتقديم المساعدات مستمرة رغم شح الإمكانات في الجزيرة.

 

وأعرب عن أمله في أن تسارع المنظمات الإنسانية والمعنية بالكوارث والإغاثة تقديم عونها لأبناء الجزيرة.

 

 