أعلنت اللجنة العليا اليمنية للإغاثة، محافظة سقطرى، “محافظة منكوبة”؛ بسبب اعصار “ميكونو”، مناشدةً المنظمات الدولية تقديم الاغاثات العاجلة.

وأشارَ حساب “سقطرى اليوم” المعني بنشر أخبار أرخبيل سقطرى، إلى ارتفاع عدد الأسر التي تم اجلاؤها بفعل الإعصار، الى اكثر من 200 أسرة،.

وقال إنّ عدد المفقودين في الأرخبيل ارتفع إلى 19 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف مركبات نتيجة السيول.

#سقطرى_تستغيث بعد منتصف الليل والإعصار مستمر والأرقام تتغير

1 – ارتفاع عدد الأسر التي تم اجلائها الى اكثر من مائتين أسرة.

عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى يرتفع إلى 19 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارة نتيجة السيول. المصدر الوزير #ميكونو_في_بحر_العرب #سقطرى pic.twitter.com/TAV9S9IgWG — #سقطرى اليوم (@sokatar411) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وأوضح أن إعصار ميكونو الذي ضرب “سقطرى”، تسبب بغرق سفينة شحن تجارية سعة “500 طن”، قبالة سواحل سقطرى بالقرب من مدينة حديبو شرقاً ، حيث نجا 4 من طاقمها وفُقِدَ 4 آخرون .

#سقطرى إعصار #ماكانو يضرب سقطرى وإيواء عشرات الأسر قبل قليل الى أماكن أكثر أمانا جرا الفيضانات والعواصف والأمطار الغزيرة…

وغرق سفينة شحن تجارية سعة 500طن قبالة سواحل سقطرى بالقرب من مدينة حديبو شرقا ، ونجاة اربعة من طاقمها وفقدان أربعة آخرين . — #سقطرى اليوم (@sokatar411) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وأظهرت مشاهدُ مصوّرة ارتفاع الأمواج البحرية بشكلٍ مخيف؛ جرّاء الإعصار.

جانب من تأثيرات العاصفة المدارية #مكونو على جزيرة سقطرى اليمنية مع امطار غزيرة ورياح اليوم الأربعاء 23/5/2018

تصوير سالم الحوت عضو سماوي للاستكشاف@samawy_uae #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/GrqPbwKunw — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وأكد حساب “سقطرى اليوم”، أنّ “المندوب الاماراتي في سقطرى ومندوب مؤسسة خليفة بو مبارك يمتنع عن التجاوب مع السلطات المحلية في التدخل للانقاذ والمساعدة في مواجهة عاصفة ميكونو”.

المندوب الاماراتي في سقطرى ومندوب مؤسسة خليفة بو مبارك يمتنع عن التجاوب مع السلطات المحلية في التدخل الانقاذ والمساعدة في مواجهة عاصفة ماكونوا #اعصار_ماكونو #إعصار_Mekunu — #سقطرى اليوم (@sokatar411) ٢٣ مايو ٢٠١٨

جاء ذلك في وقتٍ أعلنَ فيه محافظ سقطرى “رمزي محروس”، ان الإمكانيات المتاحة في الأرخبيل غير قادرة على مواجهة آثار عاصفة ميكونو.

وناشد دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الانقاذ والايواء والمساندة.

وبلّغ السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى “محمد عبد الله بن طعري”، بفقدان أربعة من ذويه بينهم شقيقه غرقاً.

وأوضح محافظ سقطرى للرئيس عبدربه منصور هادي، اثناء اتصال بينهما ان أعمال الإجلاء وتقديم المساعدات مستمرة رغم شح الإمكانات في الجزيرة.

وأعرب عن أمله في أن تسارع المنظمات الإنسانية والمعنية بالكوارث والإغاثة تقديم عونها لأبناء الجزيرة.