نشرت الممثلة المصرية ​​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا من مسلسلها الجديد “​​”، الذي يظهر غسلها لابنتها “ريم” التي تعرضت للاغتصاب والقتل.

 

واللافت هو اداء غادة لهذا المشهد باتقان وحرفية عالية، اذ انها جعلت المشاهدين يتأثّرون فيه.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ​غادة عبد الرازق​ “ضد مجهول”، اعتداء شخص مجهول على ابنتها، حيث يغتصبها داخل منزلها ثم يقتلها، فتنهار بعدما تجدها غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة.

 

بينما قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها لم تحتمل مشاهدة مشهد الاغتصاب الذي جسّدته ابنتها “جمانة” في مسلسل “ضد مجهول”.

 

وقالت: “لم أتحمل حضور الكواليس وبمجرد أن استمعت لصوتها وهي تصرخ وتقول مامي قررت ترك المكان وركبت سيارتي وقررت الابتعاد عن موقع التصوير لأنه مشهد مؤلم ولكن ابنتي قدمته بإحترافية شديدة”.

 

وعبّرت عن سعادتها بنجاح ابنتها، وبردود الأفعال القوية حول دورها بالمسلسل.

 

“ضد مجهول” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد سعيد عبد الغني، ​حنان مطاوع​، ​رانيا منصور​، ​روجينا​، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.

 

 

 