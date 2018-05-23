نشرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا من مسلسلها الجديد “​ضد مجهول​”، الذي يظهر غسلها لابنتها “ريم” التي تعرضت للاغتصاب والقتل.

واللافت هو اداء غادة لهذا المشهد باتقان وحرفية عالية، اذ انها جعلت المشاهدين يتأثّرون فيه.

ربنا ما يكتبها على حد “ندى تغسل إبنتها” #ضد_مجهول الحلقة الخامسة من مسلسل #ضد_مجهول كاملة علي اليوتيوب الآن: https://t.co/42Vb4A1Ri1 pic.twitter.com/qbBMDHLwUx — Ghada Abdel Razek (@GhadaAbdelRazek) May 22, 2018

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ​غادة عبد الرازق​ “ضد مجهول”، اعتداء شخص مجهول على ابنتها، حيث يغتصبها داخل منزلها ثم يقتلها، فتنهار بعدما تجدها غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة.

بينما قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها لم تحتمل مشاهدة مشهد الاغتصاب الذي جسّدته ابنتها “جمانة” في مسلسل “ضد مجهول”.

وقالت: “لم أتحمل حضور الكواليس وبمجرد أن استمعت لصوتها وهي تصرخ وتقول مامي قررت ترك المكان وركبت سيارتي وقررت الابتعاد عن موقع التصوير لأنه مشهد مؤلم ولكن ابنتي قدمته بإحترافية شديدة”.

وعبّرت عن سعادتها بنجاح ابنتها، وبردود الأفعال القوية حول دورها بالمسلسل.

“ضد مجهول” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد سعيد عبد الغني، ​حنان مطاوع​، ​رانيا منصور​، ​روجينا​، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.