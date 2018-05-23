أقام رجل أعمال خليجي دعوى قضائية ضد الممثلة المصرية ​نرمين الفقي​، متهماً إياها الإستيلاء على حوالات بنكية، ومجوهرات، وإكسسوارات، وملابس، بقيمة 8 ملايين جنيه.

وتنظر المحكمة السبت القادم بالقضية، خاصة بعدما احضر رجل الأعمال الخليجي أمام المحكمة كل من سائقه الخاص، وخادمة الفنانة الذين شهدا على الواقعة.

وطالب باسترداد المبلغ المذكور وإيقاع أقصى عقوبة عليها وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه لأنها “خانته”.

الجدير ذكره أن نرمين الفقي بدأت مشوارها في مجال الإعلانات في بداية التسعينيّات كممثلة إعلان، ثم في مجال التمثيل.

والفنانة نرمين الفقي تجاوزت الـ50 من عمرها ولم تتزوج رسميًّا حتى الآن، وأحاطت بها شائعات الزواج سرًّا من الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنها نفت القصة كاملة مؤخرًا.

وأكدت “الفقي” أنها تلقت العديد من عروض الزواج، ولكنها رفضت بسبب ارتباطها الشديد بوالدتها التي رحلت مؤخرًا.

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