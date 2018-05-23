أعلنت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، عقد قرانها، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل، صورًا تظهر فيها يدها ويد زوجها وبهما محبس، وعلقت بالقول: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني اليوم وحبيت أشارك كل محبيني فرحتي”.

واكتفت الإعلامية المثيرة للجدل بالخبر فقط، والذي جاء مفاجئا، دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل، واكتفت فقط بالتلميح للاسم الذي ورد على محبس الزوج “عبدالرزاق”. فيما وردت أنباء عن أن الزوج من خارج الوسط الفني والإعلامي.

ونشرت عدة صور من حفل عقد القران، إضافة لصور يد الزوج وهي تضم يدها، مع تعليقات مثل “الله لا يحرمني منك يا عالمي كله”، و”أخيرا صرت واقع يا حلمي الوردي”، في إشارة على ما يبدو إلى علاقة كانت تجمعها بالعريس.

زواج سري!

كانت أعلنت حليمة بولند مطلع العام الحالي، خلال استضافتها في برنامج “صولو ذا وان” مع الإعلامي صالح الراشد، أنها متزوجة “سرًا”، رافضة الإفصاح عن اسم الزوج، وذلك بعد طلاقها من والد ابنتيها عبدالسلام الخبيزي.

ولم تكشف الإعلامية الكويتية إن كان عقد القران هو إعلان زواجها السري، أم هو “زوج ثالث”، وأنها تطلقت مجددًا.