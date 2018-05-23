أجرى سلاح الجو السلطاني العماني، عملية واسعة لإخلاء المواطنين والمقيمين من “جزر الحلانيات”، الواقعة ضمن نطاق محافظة ظفار إلى مناطق آمنة وذلك تحسباً للتأثيرات المحتملة بسبب إعصار ميكونو.

سلاح الجو السلطاني العماني يستمر في عملية واسعة لإخلاء المواطنين والمقيمين من جزر الحلانيات إلى مناطق آمنة وذلك تحسباً للتأثيرات المحتملة بسبب إعصار #ميكونو. pic.twitter.com/EECPnZi6wp — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية اخلاء للمواطنين والمقيمين في جزر الحلانيات لاحتمالية تعرض الجزر للإعصار المداري #ميكونو pic.twitter.com/tTFwi4sjAJ — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وأكد الشيخ محمد بن طاهر علوي باعمر والي “شليم وجزر الحلانيات”، أنه تم إخلاء المواطنين والمقيمين في جزر الحلانيات، وبدأت طائرات سلاح الجو مشكورة بعد ظهر اليوم بإجلائهم إلى مدينة صلالة، فيما سيتم استقبال الوافدين في ولاية شليم وجزر الحلانيات.

وأشار الى انه تم توفير مراكز إيواء في المدارس التعليمية وقاعات المناسبات الكبيرة.

وأضاف أنه تم زيارة المراكز التجارية الكبيرة في مركز الولاية للتأكد من مدى توفر الاحتياجات الغذائية الضرورية، واتضح توفرها في تلك المراكز، وأن المواطنين والمقيمين قد قاموا بشراء مستلزماتهم الغذائية السريعة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

ونصح في حديثه لموقع “أثير” المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة، وأن يتم تتبع متغيرات الحالة المدارية من القنوات الرسمية الرئيسية، التي يعتد بها في نقل الأخبار وعدم اتباع الإشاعات،

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .