في لفتةٍ تنمّ عن رفعة أخلاق وشهامة، تعهد رجل الأعمال العُماني الشيخ عثمان سعيد رعفيت، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “الرصيد”، بوضع جميع معدات الشركة وآلياتها لخدمة وإصلاح جميع الطرق في المنطقة الغربية من محافظة ظفار في حال تعرضت لأضرار جراء الحالة المدارية “ميكونو” دون أي مقابل مادي.

واستقبل الأهالي هذا الخبر بفخر واعتزاز خاصة وأن الشيخ عثمان من أبناء ولاية ضلكوت.

يُذكر أنه سبق للشيخ عثمان رعفيت أن قام بوقفات مماثلة وتبرعات وقدم الكثير من الخدمات بالمجان.

وبدأ التأثير غير المباشر للإعصار المداري “ميكونو” على سلطنة عمان، بأمطارٍ غزيرة على ولاية سدح التابعة لمحافظة ظفار، مع ساعات مساء الأربعاء.

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .