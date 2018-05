تسببت تغريدة لشقيق ولي العهد السعودي، سفير المملكة بواشنطن الأمير خالد بن سلمان، في حرج شديد له بعد تجاهل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لتغريدة الأمير السعودي التي خصه فيها بالذكر عبر خاصية “المنشن” ووجه له سؤالا.

ووجه السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، سؤالا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال”ابن سلمان” في تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “إيران تدعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي، أسأل جواد ظريف، كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟”.

Grateful to US for taking this step. To date, over 140 ballistic missiles were fired at civilian targets in KSA. Iran claims its missile program is defensive. I ask @JZarif how is supplying missiles to a Yemeni militia targeting Riyadh helping defend Iran? https://t.co/0WfkUZxUVJ

