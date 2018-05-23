في واقعة جديدة تكشف خبث دول الحصار وسعيها لمكايدة قطر بأي طريقة، أكد أحد أفراد عائلة “وطبان التكريتي” الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن البحرين عرضت عليهم بشكل سري أن تعطيهم جنسيتها مقابل مغادرة قطر والإقامة في البحرين.

وقال “العباس التكريتي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بالأمس اتصل بوالدتي شخص مُقرب من الديوان الملكي في #البحرين وقال لها : مكتب رئيس الوزراء خليفة بن سلمان يدعوكِ لزيارة البحرين لمنحك وعائلتك الجنسية البحرينية”

بالأمس اتصل بوالدتي شخص مُقرب من الديوان الملكي في #البحرين وقال لها : مكتب رئيس الوزراء #خليفة_بن_سلمان يدعوكِ لزيارة #البحرين لمنحك وعائلتك الجنسية البحرينية.. — الـعبـاس الـتـكـريـتـي 🇶🇦 #قطر (@A_Luxury) May 23, 2018

وتابع موضحا:”وكان رد والدتي نصاً.. (سود الله وجوهكم ولا بارك الله بيكم، اختياركم لهذا التوقيت تحديداً ليس للخير ولكن لغايات تعلمونها أنتم)”

وتابعت الوالدة بحسب “العباس” مشيدة بقطر وموقفها من عائلتها: “ولو بقيت “بدون” لم ولن اقبل بجنسيتكم، وهذا أقل واجب أرده لـ #قطر واميرها اللتي منحتني وأولادي الامان بفضل الله.”

وكان رد والدتي نصاً.. "سود الله وجوهكم ولا بارك الله بيكم، اختياركم لهذا التوقيت تحديداً ليس للخير ولكن لغايات تعلمونها أنتم"

ولو بقيت "بدون" لم ولن اقبل بجنسيتكم، وهذا أقل واجب أرده لـ #قطر واميرها اللتي منحتني وأولادي الامان بفضل الله. — الـعبـاس الـتـكـريـتـي 🇶🇦 #قطر (@A_Luxury) May 23, 2018

يشار إلى أن “وطبان التكريتي” هو الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير داخليته، وأصبحت أسرته لاجئين سياسيين في قطر منذ غزو العراق.