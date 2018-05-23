السياسة المتهورة التي اعتمدها محمد ابن سلمان واعتقاله العديد من الشخصيات بينهم أمراء، بدعوى حملة مزعومة لمكافحة الفساد، طال تأثيرها خارج المملكة، لتضع “الأخيرة” في تيه لا يعرف متى تخرج منه.

في حلقة ضمن سلسلة الاعتقالات، اعتقلت “حملة ابن سلمان” محمد حسين العمودي وهو رجل أعمال سعودي وملياردير مستثمر في إثيوبيا, وهو يوصف بأنّه “أغنى شخص أسود في العالم”.

قبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنّه قدّم طلبًا لمحمد بن سلمان بضرورة إطلاق سراح العمودي، وذلك خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الرياض.

وقال رئيس الوزراء خلال خطاب أمام حشود من الجماهير، إن “ابن سلمان وافق على إطلاق سراح العمودي، ومغادرته معي ولكن تمّ إبلاغي في منتصف الليل أنه بسبب بعض الإجراءات سيؤخر إطلاق سراحه إلى أجل محدد”.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت مصادر دبلوماسية، أنّ إثيوبيا استدعت سفيرها من العاصمة السعودية الرياض وقنصلها في جدة، بشكل مفاجئ.

ونقلت مجلة “أديس ستاندارد” الإثيوبية الناطقة بالإنجليزية، عن مصادر بالخارجية الإثيوبية، قولها إنّ الوزارة استدعت سفيرها في الرياض أمين عبدالقادر، وقنصلها في جدة وبشت دميس.