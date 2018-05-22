تعرضت الإعلامية اللبنانية ديما صادق لهجوم واسعٍ وشتائم من مغردين سعوديين، بعدما نشرت تغريدة قارنت فيها بين التحرش الجنسي بالنساء في السعودية والنرويج، رابطةً بين ازدياد حالات التحرش وارتداء اللباس المحتشم في السعودية.

وتقول الإحصائية مجهولة المصدر والتي تعود للعام الماضي 2017، إن نسب التحرش الجنسي في النرويج حيث ترتدي النساء هناك ملابس “عصرية” تبلغ 3%، فيما تبلغ في السعودية حيث ترتدي النساء اللباس “الشرعي” 87%.

ودخل حساب “النرويج باللغة العربية” على الخط مطالباً بتوضيح حقيقة الاحصائية المنسوبة للنرويج.

ما هذا؟ سألنا عن الإحصائية المتعلقة بالنرويج فقط لا غير. لماذا التعمّد لجرّ التغريدة إلى مكان آخر.

سنقوم على كل الحال بشرح مفصل مساء اليوم. — النرويج – Norway (@NorwayAr) May 22, 2018

وأضاف الحساب في تغريدةٍ ثانية: طلبنا يوم أمس من (ديما صادق) تزويدنا بمصدر الإحصائية المتعلقة بنسبة التحرش في #النرويج وعلاقة الملابس والأسس العلمية التي قامت عليها. لكن للأسف هناك من أراد جرّ الموضوع إلى مكان آخر وبدأت حملة شتائم وإهانات وتجريح وتحرش لفظي بالسيدة المعنية وببلدها لبنان “.

صباح الخير.

توضيح:

طلبنا يوم أمس من @DimaSadek تزويدنا بمصدر الإحصائية المتعلقة بنسبة التحرش في #النرويج وعلاقة الملابس والأسس العلمية التي قامت عليها.

لكن للأسف هناك من أراد جرّ الموضوع إلى مكان آخر وبدأت حملة شتائم وإهانات وتجريح وتحرش لفظي بالسيدة المعنية وببلدها لبنان 1/2 — النرويج – Norway (@NorwayAr) May 22, 2018

وعاد حساب “النرويج بالعربية” وسحب اسم الاعلامية ديما صادق من التداول، كاشفاً عن أنه سينشر الأرقام والأسس العلمية لدراسات التحرش في النرويج.

وفيما يتعلق بإحصائيات السعودية، أكد الحساب أن هذه ليست من مسؤولياته.