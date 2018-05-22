تفوق المنشد الكويتي والقارئ المعروف مشاري راشد العفاسي، على أقرانه من “صهاينة العرب” بدعوته الصريحة للتطبيع مع إسرائيل، مستشهدا بفتاوى في غير مكانها عن جواز الصلح مع اليهود للتدليس على المتابعين.

الشيخ ابن عثيمين : أنواع الصلح مع الكفار ، والرد على المشنعين على تجويز الصلح مع اليهود

https://t.co/RZTtEN9X4z — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 20, 2018

واستند “العفاسي” في دعوته للتطبيع، على فتاوى للشيخين عبد العزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين، يجيزان فيها الصلح مع اليهود واصفين الأمر بأنه (أمر سياسي) على ألا يكون صلحا دائما.

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في جواز الصلح مع اليهود كاملة https://t.co/GZMFii2ACU — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 20, 2018

ودون المنشد الكويتي في تغريدة لاحقة موضحا:” المقدسات مكة والمدينة والأقصى خط أحمر عند كل مسلم ! لكن متى ندرك أن تحرير المقدسات لا يأتي بسنوات من الشجب والتنديد بل برجوعنا إلى ديننا “إن تنصروا الله ينصركم” تنصروا الله وليس عروبتكم وقومياتكم وتحزباتكم وآيديلوجياتكم!”

وتابع مؤكدا على قبوله للتطبيع بل وضرورته:”إن صلح الحديبية هو هدي النبي ﷺ في تحرير الكعبة أو فتح مكة”

المقدسات مكة والمدينة والأقصى خط أحمر عند كل مسلم !

لكن متى ندرك أن تحرير المقدسات لا يأتي بسنوات من الشجب والتنديد بل برجوعنا إلى ديننا "إن تنصروا الله ينصركم" تنصروا الله وليس عروبتكم وقومياتكم وتحزباتكم وآيديلوجياتكم!

إن صلح الحديبية هو هدي النبي ﷺ في تحرير الكعبة أو فتح مكة pic.twitter.com/1V5xDOTdtz — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 20, 2018

التصريحات التي فتحت باب الهجوم العنيف على “العفاسي” من قبل النشطاء، الذين أمطروه بالردود النارية المكذبة لأدلته المزعومة والمسيسة، متهمين إياه بأنه تفوق على جميع صهاينة العرب.

أولًا هناك فرق بين اليهود والصهاينة! حتى أن كثير من اليهود حول العالم ضد إسرائيل!

ثانيًا استدلالك بصلح الحديبية استدلال خاطئ، أول نقطة تُسقطه هي أن قريش هم أهل مكة وليسوا مغتصبين! هذا بغض النظر عن عوامل أخرى لا تخفى عليك!

وعبر التاريخ لا يوجد مغتصب نال من المسلمين وقوبل بالصلح! — بُشرىٰ. (@Bushraqu5) May 22, 2018

اول خطوة في تحرير القدس، هو ان يقعد امثالك ويصمت — Ahmad Hazbouz (@AhmadHazbouz) May 20, 2018

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)

[سورة الصف 2 – 3] — ♧ مُحَمّـــــد بن بِــــــلاَل ♧ (@alfarsalabud) May 22, 2018

وانت تقرا القرآن ما مرت عليك هذي الآية ؟ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون — أحمد (@Ahmaadkabli) May 20, 2018

الأمر الذي دفعه للتبرير في تغريدة لاحقة واتهام من عارضوه بـ”الأخونة”.

الإخونجي إمعة مؤدلج يبرر التطبيع لدول !

ويتكهن بالتطبيع ويحذر منه

لدول أخرى ! انها دوافع واتهامات وفزّاعات حزبية بلا أدلة ! التطبيع ليس مصطلحاً شرعياً بل هو مصطلح سياسي مطاط غير منضبط ، أما الصلح فهو من هدي النبي ﷺ في حال الضعف كما فعل في صلح الحديبية مع المشركين حتى فتح مكة — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 21, 2018

قريش وليس يهود قريش يا أخ عبدالله ! ثم إن المشركين أعظم جرماً من أهل الكتاب كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره وقد صالح النبي ﷺ يهود المدينة أيضاً وغيرهم للمصلحة العامة وهذا خير من الحال الذي عليه نحن الآن https://t.co/LZy5KC89CN — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 21, 2018

واختتم “العريفي” تغريداته التي دافع فيها عن نفسه، وبرر لدعوته الخبيثة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بقوله:”لا تزايدوا علينا في ديننا يا إخوان ! فنحن لا نوافق ولم نوافق على التطبيع والاعتراف بإسرائيل !”

وتابع مدافعا عن النظام السعودي وتطبيع “ابن سلمان”:”الأولى بكم قبل التكهّن والتوقع وتصديق شائعة تطبيع #السعودية أن تنكروا وتشنّعوا على من طبّع وصرّح بالتعامل معها ! والقول بالهدنة والصلح ليس تطبيعاً واعترافاً واقراراً بحق إسرائيل !”

لا تزايدوا علينا في ديننا يا إخوان ! فنحن لا نوافق ولم نوافق على التطبيع والاعتراف بإسرائيل ! والأولى بكم قبل التكهّن والتوقع وتصديق شائعة تطبيع #السعودية أن تنكروا وتشنّعوا على من طبّع وصرّح بالتعامل معها ! والقول بالهدنة والصلح ليس تطبيعاً واعترافاً واقراراً بحق إسرائيل ! — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) May 21, 2018

يشار إلى أن “العفاسي” الذي يتبع الخط السعودي سياسيا، قد أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، بمواقفه من العديد من قضايا المنطقة، وعبر العديد من النشطاء والمتابعين عن صدمتهم الكبيرة فيه.