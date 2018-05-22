تتواصل أحداث مسلسل “لعنة كارما” للنجمة اللبنانية “هيفاء وهبي”، وتطرأ تطورات جديدة في الحلقة السادسة، لعلّ أبرزها تعرّض والدة “كارما” للخطف على يد رجال “هشام أبو العينين”.

وجاءت عملية الخطف بعد الطلب من والدتها الوشاية به، إلا أنها رفضت فتم خطفها للضغط عليها.

من ناحية أخرى، سافر “عمر” إلى مصر لإنهاء الإجراءات اللازمة في وزارة الإسكان، بعد أن أقنع أحد رجال الأعمال بمشاركته في مشروعه الجديد.

المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، وفارس رحومة، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، ومحمد سليمان، وتأليف عبير سليمان، ومصطفى زايد، وحسام حلمي، ومحمد كمال حسن، ومن إخراج خيري بشارة، وإنتاج شركة MGR.