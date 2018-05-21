سادت حالة من الذعر صفوف الاحتلال، بعدما كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن وجود ما يقارب 5000 مسدس قاتل على شكل قلم، داخل إسرائيل.

وأضافت هذه المصادر بحسب “روسيا اليوم” أن هذه الأقلام هربت إليها من الخارج، ويتراوح ثمن القلم الواحد ما بين 2500 إلى 4 آلاف شيقل.

وتخشى الجهات الأمنية الإسرائيلية من وصول هذه الأقلام القاتلة إلى جهات تعتبرها “معادية” في الضفه الغربية وقطاع غزة.

كما تخشى أيضا من وصول هذه الأدوات إلى “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، الأمر الذي سيعرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر.