شن الكاتب الصحفي الكويتي عبد الله الهدلق هجوما شديدا على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية واصفا إياها بـ”الخاسرة”، وأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب “حقارة وغدرا”، داعيا إلى عدم ملامته في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “الهدلق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتا “وطن”:” متظاهرون ( فلسطينيون ! ) يحرقون صور الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد في قطاع غزة ، بعدما بذلته المملكة العربية السعودية من مليارات لدعم قضيتهم الخاسرة . – هل هناك أحقر وأكثر غدراً وخيانة من فصيلة ( الفلسطينيين ! ) . – لا تلومونا اذا أكدنا أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل”.

– متظاهرون ( فلسطينيون ! ) يحرقون صور الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد في قطاع غزة ، بعدما بذلته المملكة العربية السعودية من مليارات لدعم قضيتهم الخاسرة .

– هل هناك أحقر وأكثر غدراً وخيانة من فصيلة ( الفلسطينيين ! ) .

– لا تلومونا اذا أكدنا أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل — Abdullah Alhadlaq (@hadlaq_kwt) May 21, 2018

يشار إلى أن اتهامات “الهدلق” للفلسطينيين كاذبة ويراد منها التبرير لموقفه المتخاذل تجاه القضية، حيث أن واقعة تمزيق وحرق صور الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان قديمة وتعود لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أقدمت عناصر تابعة لكتائب أبو على مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجسماً وصورا للرئيس الأمريكي ترامب والاعلام الأمريكية استنكارا واحتجاجا على القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأحرقوا صورا للملك السعودي ونجله ولي العهد احتجاجاً على موقفهم المتواطئ مع الاحتلال الصهيوني والرئيس الأميركي الداعم للكيان الغاصب على حساب القضية الفلسطينية.

ووجه المتظاهرون أصابع الاتهام إلى آل سعود وبعض الأنظمة العربية لتواطؤهم مع الكيان الصهيوني والرئيس الأميركي الداعم للكيان الغاصب على حساب القضية الفلسطينية، وعلت الهتافات التي تتهم الملك سلمان ببيع المقدسات، قائلين “الملك سلمان باع القدس”.