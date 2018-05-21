من بين 600 شخصية كانت حاضرة في زفاف ​الأمير هاري​ والممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​، إلا أن هناك شابة حسناء واحدة إستطاعت أن تلفت الأنظار إليها وتسرق قلوب الحاضرين بجمالها وأنوثتها.

المفاجئ في الأمر وما جعلها محط إهتمام أكبر، هو كونها إبنة خال الأمير هاري، أي إبنة أخ والدته الراحلة ​الأميرة ديانا​ وتدعى ​كيتي سبينسر​ (27 عاماً).

وبعد تداول صورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أعرب الكثيرون عن صدمتهم لشدة الشبه بينها وبين عمتها الأميرة ديانا.

وتعمل سبينسر حالياً كعارضة ازياء لأهم دور العرض حول العالم، وهذا ما كان واضحاً من إطلالتها خلال حفل الزفاف التي تميّزت بالأناقة والأنوثة.