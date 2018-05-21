شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ​غادة عبد الرازق​ “ضد مجهول”، اعتداء شخص مجهول على ابنتها، حيث يغتصبها داخل منزلها ثم يقتلها، فتنهار بعدما تجدها غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة.

وألقت الأحداث الضوء على أكثر من شخصية قد تكون وراء ارتكاب الجريمة.

وفي الحلقة الرابعة من “ضد مجهول” تحصل غادة عبد الرازق على مستندات قضية تخص روجينا، وترسلها لها كتهديد بسبب نشر صورها أثناء القبض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنجح عبد الرازق في خطتها وتتراجع روجينا عن فعلتها وتحذف جميع الصور.

وفي حفل زفاف “شيماء” يعجب محمد دياب شقيق العروس بريم ابنة غادة عبد الرازق.

كما وتلتقي روجينا “فرعون” وتعطيه مبلغاً مالياً مقابل مهمة جديدة تطلب منه تنفيذها.