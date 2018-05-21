كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت مولر يتوسع في التحقيق بشأن النفوذ الإماراتي داخل البيت الابيض، مؤكدة لجوئه للتحقيق مع رجل الأعمال الإسرائيلي جويل زامل الذي تربطه علاقات بدولة الإمارات.

وقالت الصحيفة إن “مولر” أجرى مقابلات عدة تناولت عمل جويل زامل وهو رجل أعمال إسرائيلي ولد في أستراليا ولديه خبرة في وسائل الإعلام الاجتماعي وجمع المعلومات الاستخبارية.

وأضافت الصحيفة إن زامل هو مؤسس العديد من الشركات الاستشارية الخاصة، بما في ذلك شركة تحليلات جماعية تدعى ويكسترات، وشركة تسمى بيسي غروب وهي شركة استخبارات خاصة سرية.

وأكدت الصحيفة أن “زامل” اجتمع مع الابن الأكبر لدونالد ترامب، في برج ترامب في الأشهر التي سبقت انتخابات عام 2016، وكذلك مع جورج نادر أحد كبار مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لمناقشة عرض لتعزيز حملة ترامب.

كما حضر الاجتماع مؤسس شركة بلاك ووتر إيريك برنس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ذو الصلة الوثيقة بحملة ترامب الانتخابية.

وفي أعقاب انتخاب “ترامب”، دفع نادر إلى جويل زامل مليوني دولار، وهو مبلغ غير ذي صلة بالحملة الانتخابية كما نقل المحققون عن شخص على اطلاع بالمسألة.

و أكد أحد محامي ترامب الابن آلان فوترفاس في بيان له حدوث هذا الاجتماع، موضحة الصحيفة أن فريق مولر التقى بزامل وسأله عن علاقته التجارية بجورج نادر.

ونقلت الصحيفة عن مارك موكاسي، محامي زامل، إن موكله “لم يقدم أي شيء لحملة ترامب ولم يحصل على شيء منها، ونفى التقارير التي قالت إن زامل تلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لغايات غير قانونية.

وذكرت وول ستريت نقلا عن مطلعين أن زامل قريب من كبار المسؤولين الإماراتيين كما أنه أقام علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين الأمنيين في دولة الإمارات.