قالت الإعلامية المصرية المعروفة آيات عرابي، إن المنطقة العربية تُدار بسياسة الإلهاء منذ إسقاط الخلافة العثمانية، مشيرة إلى أن الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها الساحة الأيام الماضية مثل إعلان “دجاج” عمرو خالد وغيره، جاء مقصودا في الأساس للتغطية على نقل السفارة الإسرائيلية للقدس وصرف الأنظار عن فلسطين.

ودونت “عرابي” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك رصدته (وطن) ما نصه:” إدارة الشعوب المحتلة بالإلهاء: في مصر يخرج عمرو خالد ليطلق إعلاناً عن الدجاج الذي يرتقي بروحك، وفي الكويت تخرج مذيعة لتصف زميلها على الهواء بأنه وسيم فيتم إيقافها عن العمل، وفي لبنان يقوم ملهى ليلى باذاعة آيات قرآن كريم، أصوات تتعالى حتى يجري نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بدون أي مشاكل”

وتابعت:”قبل ان تفيق جماعة الإخوان المسلمين في الكويت وتدعو للتظاهر فتعكر صفو الغفوة الخليجية وفي لبنان التي يرتع فيها حزب اللات الذي يمتلك رصيدا لا ينضب من الوقاحة جعله يدعي المقاومة حتى بعد قيامه بقتل المسلمين في سوريا والدفاع عن أمن “اسرائيل” بتثبيت نظام النصيري بشار وفي مصر صاحبة الحدود مع فلسطين المحتلة”

وأكدت الإعلامية المصرية أن كل هذا بمثابة مشاهد صنعت للتغطية على الحدث المركزي الأهم وهو نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، مضيفة:”والمشكلة في كل المنابر الاعلامية انها تتناول هذه الاخبار كأنها قطع منفصلة عن بعضها البعض واقل القليل هم من سينتبهون الى ترابط هذه المشاهد، والشعوب المسكينة تتناول هذه المشاهد ببراءة دون ان تفهم ما وراءها”

واختتمت “عرابي” منشورها بالقول:”المنطقة تُدار بسياسة الالهاء منذ اسقاط الخلافة العثمانية .. هذه حقيقة لن يفهمها سوى من كان لديهم خبرة اعلامية أولاً ومعرفة بثوابت السياسة في منطقة دويلات سايكس بيكو واطلاع على تاريخ عمالة كل نظام”