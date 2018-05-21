تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث فيه عن مشكلة النمو السكاني وكيفية حلها، حيث تضمن حديثه عبارة فسرها الحضور بـ(إيحاء جنسي) مما أثار الضحك بالقاعة والجدل بمواقع التواصل.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، “السيسي” في آخر مؤتمراته وهو يتحدث للحضور عن أزمة الزيادة السكانية في مصر، بقوله:”النمو السكاني هيفضل تحدي كبير ساعدونا فيه .. خلفوا طفل أو طفلين على الأكثر .. خدوا فرصة .. خدوا فرصة ..”

لتضج القاعة بالضحك والتصفيق بعد تلك العبارة التي فسرها الحضور على أنها “إيحاء جنسي” على الطريقة المصرية، ما دفع “السيسي” للتبرير سريعا بقوله:” لا لا مقصدش .. لا والله ميصحش .. لا يليق أقصد خدوا فرصة تجاه أولادكم”.

ليستمر الحاضرين في الضحك بشكل كبير، حتى خاطبهم “السيسي”:”بتموتوا في الكلام ده”.

يشار إلى أنه في أول تعليق له على الزيادة الكارثية في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والتي أثارت جدلا واسعا وغضبا شعبيا كبيرا في مصر، قال رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إن هذه الزيادة كانت حتمية وغير قابلة للتأكيد.

وأضاف “السيسي” خلال مشاركته في مؤتمر جديد انطلقت فعالياته، الأربعاء، الماضي بالقاهرة: “فيه ناس هتتعب أكيد، لكننا راعينا ظروف الناس خاصة في قطاعات طلاب المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لتقليل الفاتورة عليهم”.

وبكل بجاحة وفي تلميحات مبطنة ذكر “السيسي” أنه من لا يمتلك حق التذكرة فعليه أن لا يركب المترو.

وقال ما نصه:”هو انت بتركب أي مواصلة تانية قطاع خاص بتقوله معلش معييش.. معكش مبيركبكش.. أي مواصة قطاع خاص قوله معييش مش هيقفلك أساسا”.