في واقعة جديدة واستمرار لمسلسل (الصهينة العربية)، خرج الباحث السياسي الكويتي المعروف الدكتور “فهد الشليمي” ليهاجم محلل فلسطيني في حلقة حوارية جمعته بالصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وشن “الشليمي” هجوما عنيفا على المحلل الفلسطيني أحمد العملة الذي استنكر في حديثه تصريحات النظام السعودي الأخيرة ، حول القضية الفلسطينية، مشيراً أن نظام “ابن سلمان” “سكت دهراً ونطق كفرا ”، وأن الأمة العربية في خطر بسبب النظام الحاكم في السعودية.

ووصف “الشليمي” المحلل الفلسطيني “العملة” بالمرتزق والخائن ناكر الجميل، في نفس الوقت الذي أشاد فيه بالصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين وقال ” الإسرائيلي الذي ظهر معك أطيب منك وأنزه منك وقال كلمة الحق”.

الى المرتزق وناكر الجميل أحمد العمله: أنتم وأشكالكم من اضر وشوّه القضية الفلسطينية pic.twitter.com/6tXggmP70y — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) May 19, 2018

ما دفع “كوهين” لاستغلال الفرصة ونقل المقطع عبر صفحته الخاصة، والإشادة بحديث “الشليمي”.

ودون الصحافي الإسرائيلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) مشيدا بالسياسي الكويتي:”شكراً لكلامك الجميل وإطرائك الأروع بحقي ولا شكر على واجب نحن اليهود نتصدى لهؤلاء بكل بساله إسرائيليه يا دكتور فهد الشليمي الظفيري .”

شكراً لكلامك الجميل وإطرائك الأروع بحقي ولا شكر على واجب نحن اليهود نتصدى لهؤلاء بكل بساله إسرائيليه يا دكتور فهد الشليمي الظفيري .. 🌹🇮🇱 https://t.co/MCXmt4ibNr — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) May 20, 2018

إلى ذلك وفي واقعة تؤكد النهج الجديد الذي تتبعه السعودية في عهد نظام “ابن سلمان” الذي أعلن صراحة بأن قضية فلسطين لم تعد من أولويات بلاده وأن عليهم القبول بـ”صفقة القرن” أو يخرسوا، انتقد رجل الأعمال السعودي خالد الأشاعرة القضية الفلسطينية، مؤكدا على “حق اليهود” في فلسطين. بحسب تعبيره.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” قبل فترة رصدتها “وطن” ردا على تحريض الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ضد الفلسطينيين:”ﷲ يعطيك العافية يا سيد ايدي كوهين ‘فعلاً سئمنا من هذه القضية التي كانت سبباً لهذا الجاحد الحاقد الذي باع واشترى في القضية حتى الثمالة ان يتطاول على بلدنا وأشكرك على اتزان موقفك وعلى صدقك ولليهود حق لابد أن يأخذوه”.