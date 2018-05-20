شن القاضي السعودي السابق الدكتور محمد الجذلاني هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرو خالد، وذلك في أعقاب اعتذاره عن الفيديو الفاضح الذي استغل فيه الدين للترويج للشركة مختصة بالدجاج.

وقال “الجذلاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على فيديو اعتذار عمرو خالد:” سبحان من وضع بغضك وكراهيتك في قلوب عباده”.

سبحان من وضع بغضك وكراهيتك في قلوب عباده . — د. محمد الجذلاني (@Mjathlani) May 20, 2018

تدوينة “الجذلاني” لاقت تأييدا كبيرا من الأمير السعودي خالد آل سعود، الذي رد عليه بالقول:” نفس الشعور دكتور .. يارجل الله تعالى قال لنبيه #موسى عليه السلام : { لَن تَرَانِي } ، وهذا #الحكواتي يقول : ” رأيتُ الله في ميدان التحرير ” !!!!”.

نفس الشعور دكتور ..

يارجل الله تعالى قال لنبيه #موسى عليه السلام : { لَن تَرَانِي } ، وهذا #الحكواتي يقول : " رأيتُ الله في ميدان التحرير " !!!! — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) May 20, 2018

وكان الداعية المصري المعروف عمرو خالد، قد خرج عقب السخرية الواسعة التي طالته إثر نشره إعلان دعائي لنوع من الدجاج تنتجه شركة سعودية وربطه بالدين وصلاة التراويح، ليتقدم باعتذار وتوضيح.

وقال في فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “أنا آسف لما جاء في الفيديو الذي انتشر قبل ثلاثة أيام فقد خانني التعبير ففهم كلامي على أنني أستغل الدين للترويج لمنتج وهذا غلط وغير مقبول”.

واضاف: ” أنا لن أقدم مبررًا، ولن أقول إن الشركة وقف خيري وكل أعمالها موجهة للأعمال الخيرية، ولن أقول إن كلامي اجتزئ واستغل في غير مكانه، فانا أتحمل الخطأ كله”.

وختم عمرو خالد بالقول، إنه عمل على مدار 20 عامًا وكان يخطئ ويصيب وهذا حال الجميع، فالمهم نية الشخص، مقدمًا شكره لكل من دافع عنه.