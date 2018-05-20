اهتزت مدرجات استاد خليفة الدولي، على وقع صيحات ترحيب الجماهير التي حضرت لمتابعة نهائي “كأس الأمير 2018″، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة دخول إلى الملعب.

#كاس_الامير

ردة فعل الجمهور عند دخول سمو الأمير حفظه الله 😍😍 @TamimBinHamad pic.twitter.com/FyHfJdZ4BY — البارونه :سارة بنت تميم ❤ (@sarahqa_vip2) ١٩ مايو ٢٠١٨

وتابع نادي “الدحيل” موسمه المبهر ونال لقب كأس الأمير بعد فوزه على الريان 2-1 في مباراة قوية. ناجحاً في إضافة اللقب المحلي الثالث له عقب تتويجه بالدوري القطري وكأس قطر.