اهتزت مدرجات الدولي، على وقع صيحات ترحيب الجماهير التي حضرت لمتابعة نهائي “″، بأمير ، لحظة دخول إلى الملعب.

وتابع نادي “” موسمه المبهر ونال لقب كأس الأمير بعد فوزه على 2-1 في مباراة قوية. ناجحاً في إضافة اللقب المحلي الثالث له عقب تتويجه بالدوري القطري وكأس قطر.

 