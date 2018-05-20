اهتزت مدرجات استاد خليفة الدولي، على وقع صيحات ترحيب الجماهير التي حضرت لمتابعة نهائي “كأس الأمير 2018″، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة دخول إلى الملعب.
#كاس_الامير
ردة فعل الجمهور عند دخول سمو الأمير حفظه الله 😍😍 @TamimBinHamad pic.twitter.com/FyHfJdZ4BY
— البارونه :سارة بنت تميم ❤ (@sarahqa_vip2) ١٩ مايو ٢٠١٨
وتابع نادي “الدحيل” موسمه المبهر ونال لقب كأس الأمير بعد فوزه على الريان 2-1 في مباراة قوية. ناجحاً في إضافة اللقب المحلي الثالث له عقب تتويجه بالدوري القطري وكأس قطر.
بـ #الصور
صاحب السمو يشرف المباراة الختامية على #كاس_سموه في #استاد_خليفة_الدولي#كاس_الأمير_2018#الوطن #قطر#الريان #الدحيل pic.twitter.com/G8lJfuStL3
— الوطن (@al_watanQatar) ١٩ مايو ٢٠١٨
#كاس_الأمير_2018
كابتن فريق #الدحيل كريم بوضياف يرفع #كاس_الامير #الوطن #قطر #الدوحة#الريان_الدحيل#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/NXYg81vWRC
— الوطن (@al_watanQatar) ١٩ مايو ٢٠١٨
نهائي #كاس_الأمير_2018
صاحب السمو يتوج نادي #الدحيل بلقب #كاس_الأمير “#أغلى_الكؤوس” بعد فوزه على #الريان 2 – 1#الريان_الدحيل#الوطن #قطر #الدوحة#رياضة #الدوحة pic.twitter.com/Ir0CoIp702
— الوطن (@al_watanQatar) ١٩ مايو ٢٠١٨
نهائي #كاس_الأمير_2018
صاحب السمو يُسلم لاعبي #الريان الميداليات الفضية وصيفا لبطولة #كاس_سمو_الأمير#الريان #الدحيل #الوطن #قطر pic.twitter.com/qbGqExeSoM
— الوطن (@al_watanQatar) ١٩ مايو ٢٠١٨
سمو الأمير يستقبل رئيس #الفيفا#الوطن #قطر #الدوحة#كاس_الأميرhttps://t.co/fJobUdN9qV pic.twitter.com/i2OxH1IumZ
— الوطن (@al_watanQatar) ١٩ مايو ٢٠١٨
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