تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مشاركة فتاة سعودية لعدد من الشباب بمباراة لكرة الطائرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة وهي ترتدي عباءة سوداء بلا غطاء رأس وهي تقوم بالمشاركة في المباراة المختلطة دون مراعاة للعادات والتقاليد.

فيديو

شاهد.. فتاة بلياقة بدنية عالية تلعب كرة الطائرة مع مجموعة من الشباب. pic.twitter.com/wfhkeNLZd6 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٩ مايو ٢٠١٨

ظهور الفتاة بهذا المظهر، اعتبره مغردون خروجا سافرا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مطالبين بعودة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قصقص اجنحتها محمد بن سلمان من خلال فرض العديد من القيود على ممارساتها.

الشرهة على أشباه الرجال الذين معها لا نخوة ولا مرجلة أما الدين فالله يخلف ذهب الزمان الذي نرأ كل ذات خمار لنا بنت وأخت وأم وخالة وعمة وبنت الجيران نغار عليها مثل بناتنا وأن كان هناك شواذ يتعرضون للمحارم فهم قلة منبوذة جزاهم النعال وحلق الشعر وتفلة — مساعد اليوسف (@yosifmusad) ٢٠ مايو ٢٠١٨

لا اله الا الله اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن غيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى صارنا نجاهر بالمعاصي جهاراً ونبارز الله

اهذا مايراد للشباب الحرمين

(وضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مطمئنة ،،،،الاية

هي سفينه ان لم يأخذ على يد الجهلاء خرقوها وغرق الجميع — ابو سالم (@alharbay33) ٢٠ مايو ٢٠١٨

تصوير مقصود لإباحة الاختلاط حسبنا الله ونعم الوكيل — الصامت (@fM2FXqJyNW2LlAP) ١٩ مايو ٢٠١٨

قلة دين و تربية — م محمد السفلان (@MSaflan) ١٩ مايو ٢٠١٨