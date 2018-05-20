تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر مشاركة لعدد من الشباب بمباراة لكرة الطائرة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة وهي ترتدي عباءة سوداء بلا غطاء رأس وهي تقوم بالمشاركة في المباراة المختلطة دون مراعاة للعادات والتقاليد.

ظهور الفتاة بهذا المظهر، اعتبره مغردون خروجا سافرا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مطالبين بعودة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قصقص اجنحتها محمد بن سلمان من خلال فرض العديد من القيود على ممارساتها.

 