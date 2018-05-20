“كالفاجر الذي يتباهى في غيه”، أعلن الداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد وسيم يوسف بأن قناة أبو ظبي تمثله على الرغم من تشكيكها في القرآن الكريم من خلال استضافتها للعلماني السوري محمد شحرور.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” من خلال مشاركته بهاشتاج أطلقه الذباب الإلكتروني:” #قناة_أبوظبي_تمثلني كل شيء يحمل اسم ” أبوظبي ” يمثلني و أتشرف به وأفتخر به .. فهي قلب #الإمارات و #دار_زايد ..”.

#قناة_أبوظبي_تمثلني

كل شيء يحمل اسم ” أبوظبي ” يمثلني و أتشرف به وأفتخر به ..

فهي قلب #الإمارات و #دار_زايد .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 20, 2018

وفي محاولة منه لتبرير موقفه وللرد على من ذكروه بأصله:” لست مع #الشحرور في بعض أطروحاته، ولكني بنفس الوقت أرفض الوصاية الفكرية التي يمارسها البعض، ولست ابن طريق عام حتى أرضى بشتمي من قبل البعض فهناك أناس لا تستحي ولكنها تخاف، فكل من يشتم أو ينتقص فبيننا القانون فنحن في دولة قانون وأنا مواطن إماراتي .. بأمر من رئيس الدولة حفظه الله”.

لست مع #الشحرور في بعض أطروحاته، ولكني بنفس الوقت أرفض الوصاية الفكرية التي يمارسها البعض، ولست ابن طريق عام حتى أرضى بشتمي من قبل البعض فهناك أناس لا تستحي ولكنها تخاف، فكل من يشتم أو ينتقص فبيننا القانون فنحن في دولة قانون

وأنا مواطن إماراتي .. بأمر من رئيس الدولة حفظه الله — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 20, 2018

وبعد تذكير المغردين له بحقيقته بأنه ليس إلا مرتزق يبحث عن المال، لجأ “يوسف” لمحاميته لتتوعد كل من يذكره بحقيقته.

من جانبها، لجأن المحامية مضحية المنهالي لملاحقة ومطاردة مغردين من خارج الإمارات، حيث غرد “شاهين مرعي” قائلا:” انا من الاردن بلدك الاصلي. بلدك الكريم الذي استغرب كيف يخرج منه مرتزق مثلك … بل انت اكثر من مرتزق. انت منافق عبد للمال ولمن يطعمك … تربي لحيتك لتنافق بها. هل سوف تشكوني للمحاكم يا عبد الدينار !!!”.

انا من الاردن بلدك الاصلي. بلدك الكريم الذي استغرب كيف يخرج منه مرتزق مثلك … بل انت اكثر من مرتزق. انت منافق عبد للمال ولمن يطعمك … تربي لحيتك لتنافق بها. هل سوف تشكوني للمحاكم يا عبد الدينار !!! — shaheen maree (@MareeShaheen) May 20, 2018

لترد محامية “يوسف” عليه قائلة:” من يرتكب جرم يُعاقب عليه القانون سوف تتم محاسبته ولو كان خارج الدولة فهناك اتفاقية بين الامارات والكثير من الدول لتسليم أي متهم صدر بحقه حكم قضائي”.

من يرتكب جرم يُعاقب عليه القانون سوف تتم محاسبته ولو كان خارج الدولة فهناك اتفاقية بين الامارات والكثير من الدول لتسليم أي متهم صدر بحقه حكم قضائي — المحاميه مضحيه المنهالي (@M_Almenhali) May 20, 2018

ليرد عليها ساخرا:” انني ارتجف خوفاً ..”.

انني ارتجف خوفاً …. — shaheen maree (@MareeShaheen) May 20, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في القرآن الكريم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته ف برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “أبو ظبي” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”.