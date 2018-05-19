بثّ “الإعلام الحربي” التابع لحركة “أنصار الله” الحوثية، مشاهد من اقتحام مواقع عسكرية سعودية في مدينة جازان، على الحد الجنوبي للمملكة.

ومن بين المواقع التي تم اقتحامها موقع يعرف باسم “الإم بي سي”، وهو من أبرز المواقع العسكرية على جبال جازان.

وبحسب موقع “المسيرة” التابع للحوثيين، فإن القوات السعودية غادرت مواقعها عقب اقتحامها من قبل الحوثيين.

وأظهرت المشاهد عددا من مقاتلي الحوثي وهم يتجولون في ما قالوا إنها مواقع للجيش السعودي.

وقام المقاتلون الحوثيون بإحراق بدلات عسكرية سعودية، واغتنام أسلحة مختلفة.

واستخدم الحوثيون أسلحة رشاشة، وقذائق مدفعية بشكل كثيف خلال اقتحامهم للنقاط العسكرية للقوات السعودية.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت فجر الجمعة، أنها “أطلقت صاروخا باليستيا تجاه منشأة اقتصادية في منطقة جيزان جنوب السعودية”.