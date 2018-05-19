تسبب تصريح لـ اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان المصرية ـ أكبر جمعية خيرية بالبلاد ـ بقوله إن (مصر لا يوجد بها فقراء) في سخرية واسعة وجدل على مواقع التواصل، وصلت إلى حد مطالبة البعض بمقاطعة الجمعية وعدم التبرع لها.

مؤتمر الشباب

مدير جمعية الاورمان بيقول للسيسى ان مصر من اسوان لاسكندريه مفيهاش فقير و مفيش بيت بدون سقف و بدون غساله و تلاجه و كدا

الرجاء مقاطعة جمعية الاورمان بقى لان الناس خلاص بقت غنيه — عندليب الموسكى (@omar_gaber111) May 18, 2018

اللواء ممدوح شعبان قال في كلمته التي ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح:”طفت من أسوان لمرسى مطروح، التبرعات من المصريين زادت بنسبة 300%، كنا نتلقى 300 مليون جنيه منذ 3 سنوات، واليوم نقترب من مليار جنيه تبرعات، كنا نقيم مشروعات لـما يقرب من 12 ألف أسرة، أصبحنا نقيم مشروعات لـ 83 ألف أسرة”.

#بي_بي_سي_ترندينغ: "مصر مفيهاش فقراء" تصريح لمدير أكبر جمعية خيرية في البلاد يثير سخريةhttps://t.co/Nx7FWMdLTF — BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) May 18, 2018

وتابع :”إحنا داخلين على رمضان، مفيش بيت فى مصر ما جالهوش زيت وسكر وسمنة، وأنا بقول مفيش حد فى مصر فقير”، وهو ما أثار انتقادات واسعة طرحت معها تساؤلات حول حجم الأموال الطائلة التي تنفقها الجمعية على الإعلانات بهدف جمع تبرعات للفقراء في حين أن رئيسها يرى أنه لا يوجد فقراء في مصر”.

محدش يتبرع لجمعيه الاورمان بقي لان بما انها قررت ان مفيش فقرا في مصر فمش محتاجين تبرعات #فرحة_محبوسة pic.twitter.com/7jnfwEjQLz — شباب ضد الانقلاب (@Youthacalex) May 17, 2018

طيب لو مصر مفيهاش فقير زي ما اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان بيحلف للسيسي أمال بيلم التبرعات دي كلها ليه وبيوديها فين؟ — الإعلامي (@HAWARYEG) May 18, 2018

الجهل كارثة، ما بالك بقى لما يكون جهل منافق، اهو ده اللي عمله بتاع جمعية الأورمان، كان ممكن يقول هتبقى قد الدنيا وتحيا مصر وتعدي.. لكن قفلها على نفسه ابن الهبلة 😂 — Dr. Mohammad aglan (@mohammadaglan) May 17, 2018

وأوضحت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نُشرت في مايو الجاري، حول أهم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، أن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب سن العمر والجنس بلغت و27.7 % للفئة العمرية من 15 عاما فيما أكثر و35.4 % للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما و24.3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة.

حسب كلام راجل موسسة " الأورمان" مصر مفهاش غلابة … فأنا ك مواطن في يوم من الأيام اتبرعت لك علشان خاطر الغلابة ف من حقي ارفع عليك قضية علشان اعرف انت وديت الفلوس فين ؟ — Tibo (@t7amdy) May 17, 2018

لما رئيس جمعية الأورمان يقول

اطمن ياريس

مافيش فقرا والبلد تمام

يبقا البلد فيها حرامية بتاخد التبرعات — lameesツ (@lameessalleh) May 18, 2018

من اليوم مش هتعامل مع الاورمان تاني ومش مسامحاهم في اللي خدوه قبل كده

لو فعلا مش عارفين ان فيه فقرا في مصر او عارفين اماكنهم او عارفين يوصلوا ليهم

من اليوم مش هتعامل معاهم وهنعتمد على نفسنا في ايصال الصدقة لمستحقيها

الاورمان حراميه كانوا بياخدوا فلوسنا ويدوها للي مش محتاجين — fatima nabil (@fatmana63918729) May 17, 2018

وتعرف جمعية الأورمان نفسها، على موقعها على الانترنت، أنها منظمة مصرية غير حكومية، أنشئت عام1993، وتهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز ديني أو سياسي، وتعتمد الجمعية في تمويلها فقط على التبرعات العينية والنقدية من المصريين.

أما عن رسالتها فقالت إنها تهدف إلى تقديم خدمات خيرية نوعية غير تقليدية تستهدف خلال مدى زمنى محدد الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء.