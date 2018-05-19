أوضحت السلطات السعودية حقيقة مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا قبل أيام، لشاب قد اصطاد عدد من الغزلان بعد اطلاق الرصاص عليها، وقام باستعراض غنيمته على سطح سيارته بالصحراء في مشهد أثار غضبا واسعا.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضحت شرطة منطقة تبوك، على لسان متحدثها الإعلامي العقيد خالد الغبان؛ إلى أن المقطع تمّ تصويره خارج المملكة.

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شرطة تبوك: مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شخص وهو يعرض مجموعة من الغزلان على مركبة، تم تصويره خارج المملكة. pic.twitter.com/FRcqu5OkUc — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٩ مايو ٢٠١٨

وأوضح العقيد الغبان؛ أنه تمّ البحث والتحرّي ونشر المصادر للوصول إلى صاحب المقطع، واتضح أنه مواطنٌ في العقد الرابع من العمر، وبإحضاره وسماع أقواله أكد أنه هو من ظهر في المقطع الذي تم تصويره خارج المملكة، بإحدى الدول العربية القريبة.

وقال انه قام بالتصوير هو وأحد مرافقيه من مواطني هذه الدولة، ومن ثم تم إرسال المقطع إلى أحد أصدقائه بالمملكة، الذي قام بدوره بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واتضح أن هذا المقطع ليست له علاقة بمقطع آخر يظهر إطلاق مجموعة من الغزلان داخل إحدى المحميات بالمملكة ولايزال التحقيق جارياً.