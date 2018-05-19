شن ناشطون يمنيون هجوما عنيفا على السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بعد تداول صور اعتبرها البعض مهينة للشعب اليمني، حيث ظهر سفير “ابن سلمان” في زيارة لجزيرة سقطرى اليمنية، مقدما لإحدى اليمنيات مساعدة إنسانية زهيدة أمام عدسات الكاميرات في مشهد مهين.

وظهر السفير السعودي في صورة خلال زيارته للأرخبيل، وأمامه عجوز يمنية قُدم لها كيسان من الدقيق وكرتونة تحتوي على مساعدات غذائية.

وتعليقا على هذا المشهد قال الإعلامي اليمني مجد الدين شكري مستنكرا:”سعادة السفير السعودي آل جابر وكيسين من القمح وصندوق مليئ بالمواد الغذائية بتكلفة تصل الى ٣ دولارات يرافقهم وفد عالي المستوى من الوزراء والقناصل والدبلوماسيين والحرس والصحفيين. ماذا أقول وعقل أعقل عاقلٍ فيهم عِقالُ؟!”

واعتبر آخرون أن سفير “ابن سلمان” يسير على خُطا بعض الجمعيات في توزيع الإغاثة وتصوير الفقراء بطريقة مهينة للإنسانية.

وأعلن السفير السعودي، خلال زيارته للأرخبيل، أنه بالتنسيق مع الحكومة اليمنية تتكفل بلاده بجميع احتياجات الكهرباء والمياه، والمشتقات النفطية لصالح السلطة المحلية؛ لخفض سعر تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه واستمرارها على مدار الساعة.

ومنذ 26 مارس 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي ميليشيات الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتسببت هذه الحرب في تدهور الأوضاع الإنسانية بأفقر بلد عربي، حيث بات 21 مليون يمني (ما يعادل نحو 80% من السكان)، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

كما يفتقر نحو 15 مليون إلى الرعاية الصحية الكافية، فضلاً عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد نحو 3 ملايين آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن السفير السعودي، قبيل مغادرته، أنه بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، تتكفل بلاده بجميع احتياجات الكهرباء والمياه، والمشتقات النفطية لصالح السلطة المحلية، لخفض سعر تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه واستمرارها على مدار الساعة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار السفير السعودي إلى أن هناك مشاريع تنموية وخدمية أخرى ستنفذ بالتنسيق مع السلطة المحلية.

ومؤخرا، مثلت سقطرى عنوان أزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، منذ أرسلت الأخيرة، مطلع الشهر الجاري، قوات وآليات عسكرية إلى المحافظة، وسيطرت على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة «أحمد عبيد بن دغر»، وعدد من أعضاء حكومته فيها.