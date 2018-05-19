خرج الداعية المصري المعروف عمرو خالد، عقب السخرية الواسعة التي طالته إثر نشره إعلان دعائي لنوع من الدجاج تنتجه شركة سعودية وربطه بالدين وصلاة التروايح، ليتقدم باعتذار وتوضيح.

وقال في فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “أنا آسف لما جاء في الفيديو الذي انتشر قبل ثلاثة أيام فقد خانني التعبير ففهم كلامي على أنني أستغل الدين للترويج لمنتج وهذا غلط وغير مقبول”.

واضاف: ” أنا لن أقدم مبررًا، ولن أقول إن الشركة وقف خيري وكل أعمالها موجهة للأعمال الخيرية، ولن أقول إن كلامي اجتزئ واستغل في غير مكانه، فانا أتحمل الخطأ كله”.

وختم عمرو خالد بالقول، إنه عمل على مدار 20 عامًا وكان يخطئ ويصيب وهذا حال الجميع، فالمهم نية الشخص، مقدمًا شكره لكل من دافع عنه.

تعليق #عمرو_خالد علي الڤيديو المنتشر مؤخرا pic.twitter.com/tOXTdBhPbo — Amr Khaled (@amrkhaled) ١٩ مايو ٢٠١٨

ورفض مغرّدون اعتذار عمرو خالد، وذكّروه بتصرفاتٍ مشابهة لإعلان الدجاج، في أكد آخرون أنه صار مبغوضاً في قلوب متابعيه، وانكشفت حقيقته.

وعطور القرشي التي تتفق مع القيم الإسلامي 🤔https://t.co/PUXN0mFWll — سلطان بن خميّس (@ibn_khumyyes) ٢٠ مايو ٢٠١٨

عمرو خالد تعتذر عن إعلان ولم تعتذر عن تبرير قتل المتظاهرين في شئون المعنوية للقوات المسلحة… ولم تعتذر عن الخنوع بل ومساندة الديكتاتور المستبد … حسبي الله ونعم الوكيل في أمثالك.. إعتذارك اليوم فقط هو لأنك أصبحت مسخ… اللهم أكثر من ذلاتك بعدد كل من ظلم بالنظام الذي تسانده — Simple Jack (@RainI30VV) ١٩ مايو ٢٠١٨

سبحان من وضع بغضك وكراهيتك في قلوب عباده . — د. محمد الجذلاني (@Mjathlani) ٢٠ مايو ٢٠١٨

يا عمرو خالد انا حزينه حزينه ع الي وصلتوا حرام عليك بعد كم البرامج الي عملتها وعلمتنا حاجات جميله لغايت دلوقتي بسمع البرنامج دي تيجي تبوظها ف حاجات ف منتهي الوحاشه والقرف ، متخليش حاجات تعمي عنيك وارجع زي زمان ابوس ايديك واحترام ليك ع تأسفك للاسف الفيديو ضرك جدا عند الناس وشعبيتك — H 🇪🇬 (@hebakashef55) ١٩ مايو ٢٠١٨