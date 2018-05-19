خرج الداعية المصري المعروف ، عقب السخرية الواسعة التي طالته إثر نشره إعلان دعائي لنوع من الدجاج تنتجه شركة سعودية وربطه بالدين وصلاة التروايح، ليتقدم باعتذار وتوضيح.

 

وقال في فيديو نشره على حسابه في “تويتر”: “أنا آسف لما جاء في الفيديو الذي انتشر قبل ثلاثة أيام فقد خانني التعبير ففهم كلامي على أنني أستغل الدين للترويج لمنتج وهذا غلط وغير مقبول”.

 

واضاف: ” أنا لن أقدم مبررًا، ولن أقول إن الشركة وقف خيري وكل أعمالها موجهة للأعمال الخيرية، ولن أقول إن كلامي اجتزئ واستغل في غير مكانه، فانا أتحمل الخطأ كله”.

 

وختم عمرو خالد بالقول، إنه عمل على مدار 20 عامًا وكان يخطئ ويصيب وهذا حال الجميع، فالمهم نية الشخص، مقدمًا شكره لكل من دافع عنه.

ورفض مغرّدون عمرو خالد، وذكّروه بتصرفاتٍ مشابهة لإعلان الدجاج، في أكد آخرون أنه صار مبغوضاً في قلوب متابعيه، وانكشفت حقيقته.

 

 