توصل العلماء في جامعة أوتوا الكندية إلى علاج جديد وغريب بصدد تجربته على بعض مرضى السرطان، بعد أن أثبت نجاحه في تجارب أجريت على الفئران.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية إن العلاج عبارة عن مزيج عقار الفياجرا ولقاح الإنفلونزا، نجح في تخليص الفئران من الخلايا السرطانية بنسبة 90%.

وكانت هذه الدراسة ناجحة إلى حد أن 24 مريضا بسرطان المعدة سيختبرون الوصفة الجديد لعلاج، ومن المرجح أن يمهد نجاح هذه التجربة الطريق لإقرار العلاج.

وتقوم فكرة هذا العلاج المزدوج على تنشيط النظام المناعي، حتى يكون قادر على مهاجمة الأورام الخبيثة التي تبقى في الجسم، بعد إجراء العملية الجراحية التي تستأصل الأورام السرطانية.

ويقول العلماء إن مناعة الجسم ضعيفة نوعا ما بعد العملية الجراحية، فيما يعمل العلاج الجديد على تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي إحدى مكونات الجهاز المناعي للإنسان.

وعادة ما تؤدي الخلايا القاتلة الطبيعية دورا رئيسيا في محاربة الخلايا السرطانية، لكن الجراحة تؤدي إلى الإخلال بوظيفة هذه المضادات الطبيعية.