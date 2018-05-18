في واقعة مثيرة للسخرية تثبت تحوله لمجرد مرتزق يأكل على كل الموائد، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد وهو يستغل برنامجه الديني للترويج لشركة سعودية مصرية خاصة بالدجاج.

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمر خالد وهو يحاول الترويج للدجاج قائلا:”لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح”.

وأضاف قائلا:” عشان هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى”.

عمرو خالد «الذي أبكى الملايين بقصص السلف» في اعلان للدواجن : لن ترتقي الروح الا مع خلطة آسيا ودجاج الوطنية. pic.twitter.com/OrfhDhFgE5 — المجلس (@Almajlliss) ١٨ مايو ٢٠١٨

الإعلان الذي تم حذفه فورا من جميع حسابات عمرو خالد وحسابات البرنامج، أثار سخرية عارمة على موقع “تويتر”، مشيرين إلى أنه تحدث عن دجاج الوطنية بنفس حماس حديثه عن عن غزوة بدر.

عمرو خالد بيتكلم عن فراخ “وطنية” بنفس الحماس اللي كان بيتكلم بيه عن غزوة بدر — Ahmed Fathy (@A___FaThY) ١٧ مايو ٢٠١٨

انا عايزة إعتذار من عمرو خالد إنه خلاني صدقته في يوم من الأيام واعتذار مني لنفسي عشان كنت باروح له آخر الدنيا احضر له دروس وتصوير برامج وكنت مصدقاه أوي 🙁 — 🌙 عـلا عـثـمـان 🌙 (@OlaOsman) ١٧ مايو ٢٠١٨

عمرو خالد عمل إعلان عن فراخ الوطنية بتاعة الجيش وبيقول إنها هتساعدك على قيام الليل بشكل أفضل. احا احا احا D: — The Holy Me (@abhammied) ١٧ مايو ٢٠١٨

بعد دعايته عن “فراخ” الوطنية اتمنى ان أجد من يتأكد لي بان عمرو خالد نال درجة الدكتوراه من جامعة ويلز في مايو 2010 فعلا ويا ليت أحصل على من فهرس المحتوى ان أمكن … يا خوفي انها “فرخة”! https://t.co/kG1JYVdhjl — موافق فواز الرويلي (@Muwafig) ١٧ مايو ٢٠١٨

يارب اللي يأكل فراخ الوطنية يخش الجنة 😂#عمرو_خالد pic.twitter.com/yLSVaHu1ks — ناشط مش سياسي (@Ahmedkhatab89) ١٧ مايو ٢٠١٨

عشان لما نقول لا يجتمع وجه الله والمرسيدس في قلب داعية ميتقالش بنبالغ عمرو خالد بيدعو لشراء فراخ شركة اسمها وطنية (مش بتاعة الجيش) وبيقولك “مع وصفات أسيا “والشركة” ارتقاءك لربنا في قيام الليل والتراويح أحلى”!! اه والله العظيم اهو : .. … pic.twitter.com/ERlU8ftFCJ — Maverick (@ahmadfahmy) ١٧ مايو ٢٠١٨