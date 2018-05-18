في واقعة مثيرة للسخرية تثبت تحوله لمجرد مرتزق يأكل على كل الموائد، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري وهو يستغل برنامجه الديني للترويج لشركة سعودية مصرية خاصة بالدجاج.

 

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عمر خالد وهو يحاول الترويج للدجاج قائلا:”لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح”.

 

وأضاف قائلا:” عشان هتجرب مع وصفات آسيا ارتقاءك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى”.

الإعلان الذي تم حذفه فورا من جميع حسابات عمرو خالد وحسابات البرنامج، أثار سخرية عارمة على موقع “تويتر”، مشيرين إلى أنه تحدث عن بنفس حماس حديثه عن عن غزوة بدر.

 