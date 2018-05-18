أكدت وسائل إعلام سورية تعرض لقصف عنيف (مجهول المصدر)، مشيرة إلى أن القصف استهدف بالمطار الذي يقع وسط سوريا.

 

وهزت سلسلة انفجارات ضخمة المطار، بينما تحدثت مصادر عن استهدف منظومة صواريخ إيرانية، ما أسفر عن مقتل 57 عنصرا في الإيراني.

وذكر المرصد السوري أن الانفجارات وقعت “في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار” قرب مدينة حماة.

 

وقالت مصادر ميدانية، إن انفجارا جديدا وقع في المطار في وقت لاحق، بينما أفادت معلومات أولية عن قصف استهدف أنظمة صواريخ أرض جو باور 373، التابعة للمليشيات الإيرانية في المطار.

وقال ناشطون إن 57 عنصرا من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني قتل في التفجيرات.

 

وأفادت وكالة الأنباء التابعة اللنظام السوري “سانا” بـ “سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة” من دون إضافة أي تفاصيل.

 

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف “الإيرانية” ردا على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه “إيراني” على الجولان المحتل.