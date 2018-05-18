أكدت وسائل إعلام سورية تعرض مطار حماة العسكري لقصف عنيف (مجهول المصدر)، مشيرة إلى أن القصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية بالمطار الذي يقع وسط سوريا.

وهزت سلسلة انفجارات ضخمة المطار، بينما تحدثت مصادر عن قصف استهدف منظومة صواريخ إيرانية، ما أسفر عن مقتل 57 عنصرا في الحرس الثوري الإيراني.

انفجارات متتالية تهز محيط مطار #حماة العسكري الذي تتخذه ميليشيات إيران مركزا لها. وأنباء عن تدمير كتيبة صواريخ بعد غارة جوية “مجهولة المصدر” إلى جهنم وبئس المصير pic.twitter.com/upHvtSnySW — موسى العمر (@MousaAlomar) ١٨ مايو ٢٠١٨

وذكر المرصد السوري أن الانفجارات وقعت “في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار” قرب مدينة حماة.

وقالت مصادر ميدانية، إن انفجارا جديدا وقع في المطار في وقت لاحق، بينما أفادت معلومات أولية عن قصف استهدف أنظمة صواريخ أرض جو باور 373، التابعة للمليشيات الإيرانية في المطار.

وقال ناشطون إن 57 عنصرا من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني قتل في التفجيرات.

وأفادت وكالة الأنباء التابعة اللنظام السوري “سانا” بـ “سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة” من دون إضافة أي تفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف “الإيرانية” ردا على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه “إيراني” على الجولان المحتل.