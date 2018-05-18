كشفت الإعلامية المصرية منى عراقي عن انها تزوجت 4 مرات عرفيا، وزواج واحد رسمي، من دون أن يعلم ولديها بذلك، مضيفةً: “اترميت أنا وولادي في الشارع وعشنا 7 سنين على البلاط”.

وعن تعرضها للاغتصاب، قالت الإعلامية المصرية: “أنا بوثق حياتي زي ما بوثق شغلي بالضبط”، موضحة أن الاغتصاب ليس جنسيًا فقط؛ بل هناك اغتصاب للأراضي والمفاهيم وغيرها، متسائلة: “مين متمش اغتصابه ولو مرة في حياته”.

وتابعت في برنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس”، أنه يجب على المغتصبة أن تفصح عن الواقعة التي تعرضت لها؛ لأنها ضحية وليس لها أي ذنب، متابعة: “مفيش حد متعرضش للاغتصاب ولو لمرة واحدة في حياته، واستفاد نفسيًا من هذا التصريح”.