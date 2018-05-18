أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة مصري، وإصابة مسؤول أمني بارز، الجمعة، في هجومين استهدفا مدرعة شرطية وسيارة، بمحافظة شمال سيناء.

وبحسب صحيفة “الأخبار” الحكومية، قال مصدر أمني، إن النقيب عبدالمجيد الماحي، الضابط بالقوات الخاصة، بشمال سيناء، قتل إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي.

وأضاف المصدر، أن مساعد مدير المنطقة المركزية لقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، اللواء ناصر حسين، أصيب بنزيف في المخ، جراء هجوم استهدف سيارته،.

ولم يصدر عن الداخلية المصرية بيان رسمي حول الواقعة.

ودخلت العملية “سيناء 2018” التي تستهدف التنظيمات المسلحة، شمالي ووسط سيناء، شهرها الرابع على التوالي، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وتشير إحصائيات الجيش إلى مقتل أكثر من 270 مسلحا و35 جنديا على الأقل، بينما بلغ عدد الموقوفين 4056 شخصا منذ بدء العملية الشاملة.

وينشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم داعش، وغيّر اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء” وأعلن مسؤوليته عن مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة.