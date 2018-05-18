في واقعة مؤسفة تعكس ما وصل له حال علماء الأمة من انحدار وسقوط، تجاهل الداعية السعودي محمد العريفي ما يحدث في فلسطين وأنهار الدماء التي سفكها الاحتلال، وخرج ليغرد عن أحكام “الحيض والنفاس” وكأنه يعيش بكوكب آخر.

ودون “العريفي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أجاب فيها على أحد الأسئلة وأثارت جدلا واسعا ما نصه:”المرأة النفساء إذا طهرت قبل تمام 40يوماً تغتسل وتصلي وتصوم..فإن عاد إليها الدم فتُفطر وصيامها السابق حال طُهرها صحيح ..”

جواب/

المرأة النفساء إذا طهرت قبل تمام 40يوماً تغتسل وتصلي وتصوم.. فإن عاد إليها الدم فتُفطر وصيامها السابق حال طُهرها صحيح .. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٨ مايو ٢٠١٨

وأثارت تغريدة الداعية السعودي المقرب من النظام، غضب النشطاء الذين نصحوه بالامتناع عن الظهور أفضل من هذا الخذلان، معبرين عن صدمتهم الكبيرة فيه وأمثاله من العلماء الذين صاروا في ركب الحكام وفصلوا الدين حسب أهواء ولي العهد.

اي بس هذا الي انت فالح فيه. امو الحيض والنفاس بس. اما اخوانا ينذبحون في فلسطين. ماتكلمت. ياشيخ حسب الطلب. — قطري (@qtr55141) ١٨ مايو ٢٠١٨

ماشاء الله تخصص نساء وولادة . — أسعد الشرعي (@AAlshareey) ١٨ مايو ٢٠١٨

مليون مسلم في سوريا قتلوا واعداد كبيره في العراق وافغانستان وبورما وفلسطين واليهود فتحو سفارتهم في مسرى رسول الله وعلماء المسلمين يبحثون مسائل حيض النساء — سعيد محمد (@alshami851) ١٨ مايو ٢٠١٨

وين حديثك عن عمر وخالد وسعيد بن الجبير وين ماتقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. وين اهل قطر اللي حبوك واكرموك في بيوتهم ومساجدهم. هل تعلم انهم محاصرين وممنوعين من الحج والعمره. حسبنا الله ونعم الوكيل — Mohammed Al-Marri (@mbh_gcc) ١٨ مايو ٢٠١٨

تخاف بشر و ما تخاف يوم الوقوف امام رب البشر …؟!!!!

خطبك الرنانه طلعت من ذنبك ..!؟؟؟ — 🦅 صقر قريش 🦅 (@0thmany) ١٨ مايو ٢٠١٨

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني وعادل الكلباني الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.