لا تزال حالة “الإسهال” في إنتاج المتصهينين السعوديين مستمرة وتتمدد بشكل مرعب، حيث خرج رجل الأعمال السعودي المقرب من النظام خالد الأشاعرة ليخصص دعائه قبل إفطار ثاني أيام رمضان للطيارين بجيش الاحتلال.

وفي تغريدة “مخزية” له رصدتها (وطن) دون “الأشاعرة” مخاطبا الصحافي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، بخصوص القصف المجهول الذي طال أهداف إيرانية في سوريا قبل قليل، ما نصه:”بخصوص قصف #إسرائيل لمرتزقة #ايران في #سوريا اليوم كنت ومن لحظة سماع الخير وأنا ادعو للطيارين الإسرائيليين أن يسدد ﷲ رميهم”.

وتابع كاشفا وجه النظام السعودي الجديد الذي وصل لمستوى خطير من التطبيع مع الكيان المحتل:”يجب أن نفهم أن الحرب الحالية بين: تحالف العقل(أميركا+اوروبا+العرب+اسرائيل) ضد المليشيات الإرهابية التابعة لتحالف (روسيا+ايران+تركيا)”.

د.ايدي كوهين @EdyCohen

بخصوص قصف #إسرائيل لمرتزقة #ايران في #سوريا اليوم كنت ومن لحظة سماع الخير وأنا ادعو للطيارين الإسرائيليين أن يسدد ﷲ رميهم

.

يجب أن نفهم أن الحرب الحالية بين:

تحالف العقل(أميركا+اوروبا+العرب+اسرائيل)

ضد

المليشيات الإرهابية التابعة لتحالف

(روسيا+ايران+تركيا) — خالد الأشاعرة (@KHALID_ASHAERAH) ١٨ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أنه قبل أيام، دعا خالد الأشاعرة، الله على مشارف شهر رمضان بأن ينصر بني إسرائيل على الفلسطينيين.

ودون “الأشاعرة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأثارت جدلا واسعا ما نصه:” اللهم انصر بني إسرائيل ع عدوهم وعدونا اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم قذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا المسلمين بسوريا واستكبروا فشتتهم وأخذلهم، وانصر بني إسرائيل عليهم)”.

وتابع كاشفا عن وجهه القبيح:”هذا دعائي برمضان هذا العام”.