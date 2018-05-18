خضع توم ماركل، والد ميغان ماركل Meghan Markle، خضع لعملية ناجحة في القلب، ستمنعه من حضور زواج ابنته من الأمير هاري Harry، السبت، في بريطانيا.

وقال موق TMZ إنه تحدث إلى توم ماركل (73 عاماً)، وبدا يقظاً ومتماسكاً، موضحاً أن الطبيب الذي عالجه وضع له ثلاث دعامات في الأوعية الدموية.

وكان والد ماركل قد كشف يوم الثلاثاء أنه سيخضع لعملية في القلب، وأنه لن يتمكن من مرافقة ابنته إلى مذبح الكنيسة يوم زفافها.

وكانت أثيرت شكوك حول مشاركته بعد نشر صور تظهره يتحضر للعرس، فيما كان في الأساس يشتكي من تدخل الصحافة.

وفي حادث آخر، أدخلت سامنتا- الأخت غير الشقيقة لميغان- إلى المستشفى بعد إصابتها بكسر في الكعب والركبة إثر حادث مع صائد صور.

فكانت سامنتا مع صديقها مارك في سيارة بفلوريدا، عندما قفز أمامها مصور . وقد اضطر صديقها إلى الانحراف لتجنب المصور فاصطدم بحاجز إسمنتي ما أدى إلى إصابة سامنتا.

وكانت ميغان ماركل كتبت رسالة نصية لوالدها تخبره فيها بأنها تحبه وأنها قلقة على صحته، وهذا ما دفعه لتغيير رأيه واتخاذ قرار بعدم حضور الزفاف، خاصة بعد أن تعقد وضعه وعانى من آلام في الصدر ودخل إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يحتشد أكثر من 100 ألف شخص في المدينة التي تعد قلعة وندسور أبرز معالمها، حيث سيقام حفل الزفاف في مراسم تجمع بين الفخامة الملكية التقليدية مع لمسة من بريق هوليوود.