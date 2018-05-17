في محاولة لاستفزاز الشعب العماني في اعقاب الأزمة التي أثارتها الإمارات بزعمها نسب المهلب بن أب صفرة لها، واصل المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي استفزازاته زاعما بإماراتية المهلب بن ابي صفرة.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في انتظار مسلسل الاماراتي المهلب بن ابي صفرة”.

في انتظار مسلسل الاماراتي المهلب بن ابي صفرة 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 17, 2018

من جانبهم، رد مغردون عمانيون على مزاعم “المزروعي”، مؤكدين بأن الإمارات تعتبر من أكثر الحكومات “الناقصة” في التاريخ، مشيرين إلى أن أقصى ما ينسب لهم هو الفنان المثير للجدل عبد الله بو الخير.

انتم اكثر حكومه ناقصه فالتاريخ .. تبوا تسوو تاريخ لكم غصب 😂😂 — بنٰ سعيد 🍁🇴🇲 (@A8_albadi) May 17, 2018

انته تافه ونذل ،،. ولا تمثل الشعب الإماراتي الأصيل — Daxtir Happy (@DaxtirHappy) May 17, 2018

مساكين تدورون لكم على تاريخ أمس في سقطرى والحين في عمان 🇴🇲

وانتم خليط أجناس من كل مكان

المهلب عمااااااااني 🇴🇲 🇴🇲 🇴🇲 🇴🇲 — عبدالرحمن الرشيدي (@Ibnra3hid) May 17, 2018

هذا من الإمارات اما المهلب ازدي من سلطنة عمان ولاية دباء محافظة مسندم موت قهر ياراعي الباطنة حمد المزروعي pic.twitter.com/xbDVG7cQ1q — المتفائل optimistic 🇴🇲🇴🇲 (@MXZFtyCUJKPJpMK) May 17, 2018

التاريخ لا يُزوّر ولا يستطيع أحد التدليس فيه

لأن التاريخ ليس مجرد حجر أو ورق شجر أو صورة بشر

التاريخ يا عزيزي هو الإنسان نفسه ؛ ومن ليس له ماضي ف بكل تأكيد سيظل يبحث عن الحاضر .. !!https://t.co/JhlxxiolWd — ¨°•سعيد•°¨ (@s20321k) May 17, 2018

https://twitter.com/ccahmadcc/status/997189578338467840

عماني . غصبا عنك يا تائه — 🍪 جباتي بن كومار 🍪 (@chapatiKUMAR) May 17, 2018

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد الأخرون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

وتقوم الإمارات بُعرض المسلسل خلال شهر رمضان الحالي، وهو يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية، في حين يعود نسب السلطان قابوس، حاكم عُمان، إلى هذا القائد.

وتعتمد أبو ظبي على كتاب “المهلّب من دبا إلى مطلع الشمس”، من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق، لتثبت إماراتية الرجل.

وكان عبد العزيز بن محمد الرواس، مستشار السلطان قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية، قد علق على الأمر بقوله: إن “التاريخ ليس إرثاً لأحد، ولكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها”.

وقال الرواس إن ندوة المهلب بن أبي صفرة “جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عِظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه”.

وخاطب الإماراتيين بقوله: “إذا أردتم العودة إلى أصولكم العُمانية فمرحباً بكم. لكن، لا تزوّروا التاريخ”.