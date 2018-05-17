في خطوة أثارت حالة من الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلنت السلطة الفلسطينية، بأن الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة الإسلامية المقرر عقدها الجمعة في اسطنبول، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيترأس الوفد الفلسطيني إلى القمة نيابة عنه.

وذكرت الحكومة أن الحمد الله غادر إلى تركيا على رأس وفد يضم عددا من الوزراء للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التطورات الخطيرة في فلسطين لا سيما في القدس وغزة.

ولم تعلق الرئاسة الفلسطينية على أسباب تغيب عباس عن القمة الإسلامية الطارئة، علما أنه أجرى عملية جراحية في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء، في رام الله.

يشار إلى أنه بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، أعلنت المنظمة عقد قمة إسطنبول الطارئة يوم الجمعة، من أجل بحث التطورات الخطيرة في فلسطين.

وتبحث القمة نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس يوم الاثنين الماضي، واستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا خلال تظاهرات شرق قطاع غزة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع ذلك.

وذكرت مصادر تركية أنه من المتوقع مشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأفغاني أشرف غني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة.

غياب “عباس” أثار حالة من الجدل على موقع “تويتر”، حيث أعرب المغردون عن أمنيتهم بأن يكون الغياب لأسباب مرضية، وأن لا يكون رضوخا لضغوط سعودية.

نتمنى أن يكون مانع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن حُضور قمّة إسطنبول الإسلامية مرضيّاً، مع دعواتنا له بكامل الصِّحّة والعافِية، أتمنى ألا يكون المانع طأطأة الرأس، ومُجاملة أصحاب الوِصاية "الجُدد" على القدس!#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه — خالد الجيوسي 🇵🇸 (@khalidjayyousi) May 17, 2018

آها إذا عرف السبب بطل العجب، عشان كذا محمود عباس أبو مازن رفض الحضور بدون ابداء أسباب https://t.co/uCVANTDm1T — Afnan (@venus3rd) May 17, 2018

عندما يتغيب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن القمة الاسلامية بتركيا حول القدس وينوبه رئيس الوزراء تفهم كل شيئ.. — رشيد جمال (@rachiddjamal) May 17, 2018

تخيل محمود عباس يعلن رفضه حضور القمة التي دعى لها أردوغان بدون ذكر أسباب — Afnan (@venus3rd) May 17, 2018

رئيس السلطة منتهي الولاية محمود عباس يتخلف عن حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة لأجل غزة في اسطنبول ويوفد بدلا عنه رئيس حكومة رام الله رامي الحمدالله.#مسيرة_العودة_الكبرى#فلسطين_أون_لاين pic.twitter.com/j6UJHZdXwc — فلسطين أون لاين (@felesteenonline) May 17, 2018