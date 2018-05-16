اعتذرت شركة JR West اليابانية إلى ركابها؛ لمغادرة أحد القطارات قبل موعده المحدد بـ25 ثانية، واصفةً ذلك بـ”خطأ لا يمكن تبريره”.

وقالت الشركةُ في بيانٍ على موقعها: “نعبر عن بالغ أسفنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا فيها لعملائنا”.

وأكدت أن سبب المغادرة المبكرة هو خطأ ارتكبه سائق القطار، الذي اعتقد أن موعد مغادرة القطار 7:11 بالتوقيت المحلي الياباني. إذ كان من المفترض أن يغادر القطار من محطة Nishi-Akashi بمحافظة هيوغو اليابانية في الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي، إلا أنه غادر في الساعة 7:11 وبضع ثوانٍ.

وقد تنبه السائق إلى هذا الخطأ بعد إغلاق أبواب العربات، ثم نظر إلى الرصيف ليرى ما إذا كان هناك ركاب، لكنه لم يجد أي شخص يقف بالمحطة، فقرر المغادرة قبل الموعد المحدد.

وتبين بعد ذلك وجود بعض الركاب، الذين لم يلاحظهم سائق القطار وتقدموا بشكوى رسمية للشركة اليابانية، التي أخَّرت وصولهم إلى المناطق التي كانوا يقصدونها.

في حين قالت الشركة إنها ستقوم بتدريبات إضافية للسائقين لتلافي مثل هذه الأخطاء، وضمان عدم حدوثها مرة أخرى.

هذا الاعتذار الذي قد نأخذه كمزحة، أمر في غاية الجدية بالنسبة لشبكات القطارات باليابان؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتذرت شركة قطار أخرى لمغادرة القطار المحطة قبل الموعد المحدد بـ20 ثانية. وقتها، كان من المقرر مغادرة محطة مينامي ناجارياما للسكك الحديدية عند 9.44.40، لكنه ترك بالفعل في 9.44.20 بالتوقيت المحلي، وهو ما اعتذر عنه لاحقاً.