تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقاطع فيديو، أظهرت حفلاً مختلطاً ورقصاً جماعياً، لممرضين وممرضات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الحكومي في الرياض، ما أثار ضجةً كبيرةً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.

وتُظهر الفيديوهات الممرضات وهنّ يستعرضن بالزيَّ الرسمي للمستشفى، ويرقصن على خشبة المسرح إلى جانب الممرضين، خلال احتفال بفعالية أسبوع التمريض 2018.

مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز بالرياض 😧😨😲

ماهذا الفساد وهذا الاستعراض داخل القاعه وماخفي كان اعظم

هل هذي هي رؤية 2030 ام ماذا ياادارة المستشفي 😡؟؟؟؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/VRze7YistO — amori (@maysan012) ١٥ مايو ٢٠١٨

@tfrabiah معالي الوزير هل يقبل هذا الوضع في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز. هل يسمح النظام بهذا. هل هذا فعلا احتفال بأسبوع التمريض. نتمنى وقفة من معاليكم لتصحيح الوضع. pic.twitter.com/UoIZbi10qM — Assem (@maneaassem) ١٥ مايو ٢٠١٨

وهذا ايش #مستشفى_الأمير_محمد_بن_عبدالعزيز

التخصصي وتقولون اليوم العالمي للسمنه

تعال @tfrabiah

هذا اليوم العالمي !!!!! pic.twitter.com/NfGpnBbXYC — 🇦🇪ولـــد هـــــل الــعــوجــا 🇸🇦 (@FKSA1111) ١٦ مايو ٢٠١٨

وبرر المتحدث الرسمي للمستشفى، فلاج الشمري، ما حدث بالقول إن المستشفى أقام حفلًا يوم الخميس بمناسبة يوم التمريض العالمي، إلا أنّ الموظفين والموظفات عادوا ونظّموا حفلًا خارج المستشفى يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الشمري أنه لا علاقة للمستشفى بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا أن تكون أحداث هذه الحفلة وقعت داخل مبنى المستشفى، أو أي مرافق أخرى تابة له.

وارجع مغرّدون انتشار تلك المشاهد في المملكة الى رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للإنتقال ببلاده الى العلمانية، منقلباً بذلك على القيم والموروثات الاجتماعية.

هكذا نستقبل رمضان !!!!!

الله المستعان#مستشفى_الأمير_محمد_بن_عبدالعزيز — عبدالرحمن السليمي (@2011Abd1414) ١٦ مايو ٢٠١٨

#اليوم_العالمي_للتمريض

معلومات وصور متداولة عن مسابقة ملكة وملك جمال للمرضين يتبعون لمستشفى شرق الرياض.. بتنظيم من مديرة التمريض ومساعدها من جنسيات عربية

اتمنى من @SaudiMOH التحرك قبل أن تصبح رأي عام

لاشك أن هذا تصرف مرفوض شرعا وعرفا وخلقا #مستشفى_الامير_محمد_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/SMKad1oLjT — ®️ جيلاني الشمراني (@jailanishaiq) ١٥ مايو ٢٠١٨

يقال مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز

اليوم العالمي للتمريض

للأسف حصاد ال سعود #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه #القدس_قضية_السعودية_الاولى pic.twitter.com/4Iy81HCzob — شخط (@Shaqat_) ١٥ مايو ٢٠١٨

#مستشفى_الأمير_محمد_بن_عبدالعزيز هالمستشفى كان عندي موعد فيه انواع المصخره وقلة الادب تنزل من السياره لدوامها فل ميك اب وبدون عبايه حاطه البالطوا بس وداخل المستشفى عرض وكل وحده ماسكه كافي وتتمشى فيه وسوالف مع الجنس الاخر واكل مع بعض وتاركه شغلها وناهيك عن تعاملهم اسوا من السيئ — نوف #متحلطمه (@nnoouuff222) ١٦ مايو ٢٠١٨