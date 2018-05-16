تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقاطع فيديو، أظهرت حفلاً مختلطاً ورقصاً جماعياً، لممرضين وممرضات الحكومي في الرياض، ما أثار ضجةً كبيرةً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.

 

وتُظهر الفيديوهات الممرضات وهنّ يستعرضن بالزيَّ الرسمي للمستشفى، ويرقصن على خشبة المسرح إلى جانب الممرضين، خلال احتفال بفعالية أسبوع التمريض 2018.

وبرر المتحدث الرسمي للمستشفى، فلاج الشمري، ما حدث بالقول إن المستشفى أقام حفلًا يوم الخميس بمناسبة يوم التمريض العالمي، إلا أنّ الموظفين والموظفات عادوا ونظّموا حفلًا خارج المستشفى يوم الجمعة الماضي.

 

وأضاف الشمري أنه لا علاقة للمستشفى بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا أن تكون أحداث هذه الحفلة وقعت داخل مبنى المستشفى، أو أي مرافق أخرى تابة له.

 

وارجع مغرّدون انتشار تلك المشاهد في المملكة الى رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للإنتقال ببلاده الى العلمانية، منقلباً بذلك على القيم والموروثات الاجتماعية.

 

 

 

 

 