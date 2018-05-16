تسبب رد والمقرب من النظام السعودي “”، على تغريدةٍ لسيدة، عن رأيه في سلوك زوجها نهار ، في استياء متابعيه.

 

وجاء في فحوى تغريدة السيدة، التي تدعى “نيرا”: “ياشيخ وش اسوي عشان ما يداعبني زوجي بنهار رمضان؟”. ليعيد الكلباني، سؤال السيدة، إذ أجابها بتعليق لا يخلو من طرافة: “امسحي المكياج”.

واعتبر بعض المعقلين ردّ “الكلباني” على السيدة بأنه “وقاحة”.وفق تعبيرهم

بينما سخر معلّقون آخرون من “الكلباني” بسبب رده على تلك السيدة.

يشار إلى أن “الكلباني” ظهر قبل أسابيع، في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة وأفتى بجوازها رغم تحريم جزء كبير من العلماء لها، كما وأثار الجدل مجددا بالتلميح إلى جواز لعبة “المصارعة” تزامنا مع استضافة مدينة جدة، لعرض بطولة “أعظم رويال رامبل” مؤخراً.

 

 