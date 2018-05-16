تسبب رد إمام الحرم المكي السابق والمقرب من النظام السعودي “عادل الكلباني”، على تغريدةٍ لسيدة، عن رأيه في سلوك زوجها نهار رمضان، في استياء متابعيه.

وجاء في فحوى تغريدة السيدة، التي تدعى “نيرا”: “ياشيخ وش اسوي عشان ما يداعبني زوجي بنهار رمضان؟”. ليعيد الكلباني، سؤال السيدة، إذ أجابها بتعليق لا يخلو من طرافة: “امسحي المكياج”.

امسحي المكياج https://t.co/W3NfA40Zda — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١٦ مايو ٢٠١٨

واعتبر بعض المعقلين ردّ “الكلباني” على السيدة بأنه “وقاحة”.وفق تعبيرهم

سؤالها عادي الله يعينها على هكذا زوج صراحة الله ميزنا عن للحيوانات بالعقل لكن البعض مصر يبقى حيوان وجواب الشيخ خليني ساكته احسن — فتاة من امة إقرا📚 (@Ftatmnamtagmai3) ١٦ مايو ٢٠١٨

جواب الشيخ قليل ادب وقلت فهم.

شو بيدنا نعمل صار محسوب علينا شيخ ☹️ — a y m a n ♥️ (@aymansalem386) ١٦ مايو ٢٠١٨

الله يهديه — فتاة من امة إقرا📚 (@Ftatmnamtagmai3) ١٦ مايو ٢٠١٨

البنت تبحث عن نصيحه من الشيخ والشيخ كل مايهم هو اضحاك متابعيه https://t.co/koHj2Bzvgq — 〽 تشاندلر (@FCB_LOST) ١٦ مايو ٢٠١٨

شيوخ آخر زمن 😂😂😂 لا ترفّع لا عمك نوم غاطسين في التفاهة 😂😂 — عَـائِـشَـةْ💭 (@aisha_kyoto) ١٦ مايو ٢٠١٨

استغفر الله العظيم هذا واضع الدين مهزلة — ابو متعب (@2jkC9L2SEtjdDzz) ١٦ مايو ٢٠١٨

سفاهة من السائل وسخافة عقل من المسؤول

كان الأجدر الترفع عن ذي الأشكال وعدم الرد عليها — إم زكي (@salma3_j) ١٦ مايو ٢٠١٨

بينما سخر معلّقون آخرون من “الكلباني” بسبب رده على تلك السيدة.

يا شيخ حدثني صديق

أنه في نهار رمضان يرى زوجته نانسي عجرم

وفي الليل يراها عادل الكلباني

ترا المكياج ماله دخل

😂😂 — Bandar Albandar Ⓜ (@just_4kvision) ١٦ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أن “الكلباني” ظهر قبل أسابيع، في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة وأفتى بجوازها رغم تحريم جزء كبير من العلماء لها، كما وأثار الجدل مجددا بالتلميح إلى جواز لعبة “المصارعة” تزامنا مع استضافة مدينة جدة، لعرض بطولة “أعظم رويال رامبل” مؤخراً.