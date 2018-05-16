تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لسيدة فلسطينية من مدينة القدس وهي تتعمد رفع صوت القرآن عبر مكبرات الصوت في بيتها، للتشويش على احتفال أقامته السفارة الأمريكية بمناسبة نقلها إلى القدس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تظهر السيدة في الفيديو وهي تجلس أمام مكبرات الصوت، التي غطت على الكلمات التي قدمها المشاركون في الحفل المجاور، وتقرأ القرآن من مصحفها في حين ظهر شخص آخر بصحبتها يتولى الإشراف على مكبرات الصوت.

فيديو

سيدة فلسطينية تسكن في مدينة #القدس ترفع صوت تلاوة القرآن عبر مكبرات الصوت من داخل منزلها المطل على مكان الحفل الذي أقامته الحكومة الإسرائيلية بمناسبة نقل سفارة #واشنطن للقدس، وذلك احتجاجاً على الخطوة الأمريكية. #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/LzikTNrA6p — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 15, 2018

وكان سفير الولايات المتحدة لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، قد أعلن الاثنين، افتتاح سفارة بلاده في القدس رسمياً.

ويأتي نقل السفارة تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.

وقال ترامب على “تويتر”، الاثنين: “القدس هي عاصمة إسرائيل، واليوم نفذنا قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس”.

وأضاف: “القدس هي العاصمة التي أسسها الشعب اليهودي لنفسه في الماضي السحيق. هذا يوم عظيم”.

ولاحقاً قال ترامب، في رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة، إنه لا يزال ملتزماً بالسلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين.

وتابع ترامب الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية: “أملنا الأكبر هو السلام”.

وبيّن أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماماً بتسهيل اتفاق سلام دائم.. ستظل الولايات المتحدة صديقاً عظيماً لإسرائيل وشريكاً في قضية الحرية والسلام”.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي: إن “القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل ولا نزاع في ذلك”.