أكدت وسائل إعلام سعودية صدور قرار من جهات عليا مسؤولة في المملكة، يقضي بإيقاف برنامج الداعية الفلسطيني المقيم في النمسا، عدنان إبراهيم والذي كان سيقدمه مع الإعلامي أحمد العرفج في رمضان تحت عنوان “صحوة 3”. وأيضا منعه من الظهور في الإعلام السعودي نهائيا.

#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم

قرار موفق لكن ألا يجب محاسبة من يستضيفونه ويصرون على إستضافته سنويا رغم علمهم المسبق بتجاوزاته وتهجمه على ثوابت الدين وتهجمه على الصحابة ! ورغم تحذير هيئة كبار العلماء من ضلالته !

في رأيي أن من يستضيفونه لا يقلون خطراً على الثوابت من عدنان نفسه . pic.twitter.com/ALYBe9QRnr — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) May 15, 2018

وعقب تداول هذا الخبر انتشر على نطاق واسع بين النشطاء، وسم “#إيقاف_برنامج_عدنان_إبراهيم”، حيث عبر النشطاء عن سعادتهم البالغة بهذا القرار ضد الداعية المثير للجدل والمعروف بتلون مواقفه.

عاجل |📌 إيقاف #عدنان_ابراهيم ومنعه من الظهور الاعلامي بأي قناة سعودية بسبب تجاوزاته الدينية . اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وشكرا لكل مسؤول سعودي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) May 15, 2018

🔴بطاقة تعرف #عدنان_ابراهيم

١|ينكر نزول عيسى عليه السّلام

٢|يهاجم ولاة أمرنا في السعودية وعلمائنا

٣|ينكر رجم الزاني المحصن

٤|ينكر فتنة القبر

٥|يتهم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

بأنها جاهلة

٦|يكذب الأحاديث الصحيحة وينشر أحاديث مكذوبة على رسول الله #ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم pic.twitter.com/xJu5itWXsj — قناة المجتمع السعودي (@ksa12300) May 15, 2018

يستاهل دام هذا منطقه ..

اسمعوا القرد أو الحيوان "حسب كلامه" ايش يقول عن خلق الانسان وهو من سلالة ادم عليه السلام .. والله كرم الانسان عن الحيوان#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم pic.twitter.com/oYbwNrvEfj — ابوخالد ومشعل🇸🇦 (@NSRAAWE) May 15, 2018

#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم

الزنديق عدنان إبراهيم

فلسطيني يعيش في النمسا

مهمته الزندقة ومتابعة الروافض والتشكيك بالدين والقرآن والرسل والملائكه وشتم وسب وذم الصحابة

وقناة روتانا كانت بتستضيفه وتقدمه على أنه داعيه مثقف! ويجد تأييدا من بعض المغرر بهم ! pic.twitter.com/zzowYshfxb — فيصل الشهري (@fsool__7) May 15, 2018

ولم يشفع لعدنان إبراهيم تطبيله المفضوح لولي العهد السعودي، خلال استضافته من قبل الإعلامي السعودي أحمد العرفج ببرنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، حيث أثنى إبراهيم على الخطوات التي اتخذها ابن سلمان مؤخرا، وقال: “لم يشهد أي بلد عربي في مئة سنة الماضية تغييرات كما حدث في السنتين الماضية في المملكة العربية السعودية”.

السعودية حماها الله تنتصر لصحابة رسول الله ﷺ #ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) May 15, 2018

الحمدلله والشكر له على #ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم

وولاتنا أهل خير وغيورون على دين الله وناصرون له

لذلك تم منع #عدنان_ابراهيم من الظهور في القنوات السعودية

العقبى لكل مفسد وضال بإذن الله — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) May 15, 2018

وتابع: “من يتهم السعودية بالتقصير الديني فعليه أن يراجع نفسه، المملكة أنفقت المليارات في خدمة الدين”.

وعاد عدنان إبراهيم للثناء على تغييرات ابن سلمان، مضيفا: “سمو ولي العهد صرح أكثر من مرة بأن موقفه من الإسلام ثابت”.

اكثر من يلطم على الدجال عدنان هو عدو الدين والوطن طراد الأسمري الذي سوف يكون له حساب عسير قريبا…#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) May 15, 2018

🔴مرتزق يتبدل كالحرباء

مدعوم من قنوات وأفراد

وللأسف

من يدافع عنه

أو يحاول التقليل من خطره على الدين والوطن أياً كان موقعه

نعتبره

خائن لدينه ووطنه

دون أدنى شك ولا ريب

ما نشاهده منه ، ليست هفوات ولازلات تغتفر ؛ بل طوام متعمدة#ايقاف_برنامج_عدنان_ابراهيم pic.twitter.com/bZWgHUNprr — قناة المجتمع السعودي (@ksa12300) May 15, 2018

الجدير بالذكر أن هيئة كبار علماء السعودية، حذرت سابقا من نشر أفكار عدنان إبراهيم، داعية العلماء للرد على ما يطرحه من معتقدات وأفكار.