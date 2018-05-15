سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من سقطة مدوية لصحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، حيث لم يستطع محررها التفرقة بين اليابان والصين بجعله عاصمة اليابان هي “بكين”.

#الاهرام نزلت التغريدة دي الصبح ان بكين عاصمة اليابان ردت عليها صفحة اليابان بالعربي ان بكين عاصمة الصين وطوكيو عاصمة اليابان مسحت الاهرام التغريدة الصفحة @nippon_ar نزلت سكرين شوت لتغريدة الاهرام بتقول فيه ان تويتر علمهم ياخدوا سكرين شوت في حالة حذف التغريدة

يا ولاد اللعيبة 😂😂 pic.twitter.com/gIuCfZEYYL — mady kimo (@madykoky) May 15, 2018

وفي تغريدة لحساب الصحيفة على “تويتر”، نشر خبرا جاء نصه كالتالي:”رئيس الوزراء الياباني:بكين لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس”

ايه الحكايه امبارح الحريري يقول مصر مُحتَلّه والنهرده الأهرام يقول بكين عاصمه اليابان لا وشوفو كام واحد عاملين لايك وريتويت. هيا الناس دي بترعي فين !😂😂 pic.twitter.com/567SSQzfLY — nasser hassan (@nasserhassan6) May 15, 2018

الخبر الذي أثار سخرية النشطاء حيث استبدل محرر الصحيفة العاصمة اليابانية “طوكيو” بـ”بكين”، مما وضع الصحيفة في حرج كبير ودفعها لحذف الخبر سريعا.

ولكن العديد من النشطاء كانوا قد تمكنوا من أخذ (سكرين شوت) للتغريدة قبل حذفها.

#علمني_تويتر أن أحتفظ بالسكرين شوت في حالة تم حذف التغريدة 😂 pic.twitter.com/9rj4qvjLEX — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) May 15, 2018

وانهالت التعليقات الساخرة من النشطاء على الصحيفة الحكومية ومسؤوليها بسبب هذه السقطة التي تمثل فضيحة بكل المقاييس لصحيفة (حكومية تديرها الدولة).

هو ازاي جريدة بحجم الاهرام ماتبقاش عارفه ان بكين تبقى عاصمة الصين #فضحتونا pic.twitter.com/E1YQ2eFRxa — Ali ☭ Fathi (@ALI__FATHI) May 15, 2018

فضيحة #الأهرام الجديدة

بكين عاصمة اليابان

يعني لا الصحفي ولا رئيس قسمه ولا مدير تحريره ولا رئيس تحريره عارفين انهم جهلة.

وترد عليهم صفحة اليابان بالعربي، تحت هاشتاج#خرافات_عن_اليابان — mostafa elkilany (@melkilany) May 15, 2018

#جريدة_الاهرام "الحكومية" اصدرت خبر عن اليابان و استخدمت اسم عاصمة الصين "بكين" بدلاً عن طوكيو و مر الموضوع علي المراجعات بالكامل ليصل الامر الي فضيحة دولية اخرى تنضم الي جبل الفضائح الناشئ عن اللجوء لاهل الثقة بدلاً عن اصحاب الكفاءة في مجتمع حكومي يغوص في الفشل و اللا مبالاة 😒 https://t.co/c2dqatcxQA — Mohamed Ragab (@egmaster7) May 15, 2018

يا صديقى العزيز يا اللى ماسك بوابة الاهرام

الواد المحرر مش عارف ان بكين عاصمة الصين مش اليابان — naglaa el emam (@naglaaelemam) May 15, 2018

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

طالما بكين عاصمة طوكيو . تبقى الاهرام دى جريدة تونسية — ☕ الوغد للتأمين ☕ (@z2UBJEWX7GucE39) May 15, 2018

جريدة الأهرام كاتبة إن بكين عاصمة اليابان

الأكونت الرسمي لليابان بالعربي رد عليه بإيموشن يخربيت الواسطة اللي عينتكو مليتو البلد😄 #فضايح_انترناشيونال pic.twitter.com/z0dnDkQRxs — Mohamed Abdou (@moabdou22) May 15, 2018

جريدة الأهرام محششة، شنو علاقة بكين باليابان…😂🌹 — حيدر راضي (@riJ7hrfQpU2q89l) May 15, 2018

يذكر أن الصحيفة كررت نفس هذا الخطأ الفادح في ديسمبر من عام 2017.