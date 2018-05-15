سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من سقطة مدوية لصحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، حيث لم يستطع محررها التفرقة بين والصين بجعله عاصمة هي “بكين”.

 

 

وفي تغريدة لحساب الصحيفة على “تويتر”، نشر خبرا جاء نصه كالتالي:”رئيس الوزراء الياباني:بكين لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس”

 

 

الخبر الذي أثار سخرية النشطاء حيث استبدل محرر الصحيفة العاصمة اليابانية “” بـ”بكين”، مما وضع الصحيفة في حرج كبير ودفعها لحذف الخبر سريعا.

 

ولكن العديد من النشطاء كانوا قد تمكنوا من أخذ (سكرين شوت) للتغريدة قبل حذفها.

 

 

وانهالت التعليقات الساخرة من النشطاء على الصحيفة الحكومية ومسؤوليها بسبب هذه السقطة التي تمثل فضيحة بكل المقاييس لصحيفة (حكومية تديرها الدولة).

 

 

 

 

 

 

 

 

يذكر أن الصحيفة كررت نفس هذا الخطأ الفادح في ديسمبر من عام 2017.

 

 